Ayuso prepara una estrategia de salud masculina con un programa de detección precoz del cáncer de próstata

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el nuevo Servicio CardiologIA Madrid 365, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a anunciar este jueves la puesta en marcha de una estrategia específica para la atención de la salud del hombre, en la que el Gobierno regional invertirá 20 millones de euros, y en la que destaca un programa piloto de detección precoz del cáncer de próstata.

Así lo va a dar a conocer durante el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará en la Asamblea de Madrid, según han avanzado fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press.

'Chequea tu salud' se estrenará este próximo 2027, y se une al Plan Integral de Salud de la Mujer, ya en marcha, con el objetivo de mejorar su bienestar y esperanza de vida. Parte de un modelo basado en la prevención, el diagnóstico precoz, promoción de los hábitos saludables, salud mental y atención personalizada a lo largo de todo el ciclo vital.

Aseguran que los hombres utilizan menos los servicios preventivos, se exponen más a conductas de riesgo y registran tasas más elevadas de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cánceres y accidentes.

Por ello, el programa 'Chequea tu salud' incluirá revisiones preventivas adaptadas a cada etapa de la vida y una especial atención a los problemas que más afectan a la población masculina.

El cáncer de próstata es uno de los tumores más prevalentes en hombres, por este motivo en este nuevo recurso trabajarán coordinadamente Atención Primaria y la hospitalaria. Incluirá pruebas del PSA (antígeno prostático específico), así como calculadores de riesgo y resonancias magnéticas prostáticas en hombres de entre 50 y 69 años, para detectar preferentemente el cáncer y diagnosticarlo de forma precoz, minimizando el sobrediagnóstico y las pruebas invasivas innecesarias.

DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

'Chequea tu salud' incluye, además, el diagnóstico temprano de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de mortalidad, y junto al programa piloto de cáncer de próstata se ampliarán las estrategias frente al colorrectal y los de pulmón, incorporando modelos de estratificación individual del riesgo alineados con las recomendaciones europeas.

Finalmente, la sanidad pública madrileña habilitará unidades especializadas de salud sexual y reproductiva para abordar cuestiones como la fertilidad, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), las alteraciones hormonales asociadas al envejecimiento y otros problemas que afectan a su calidad de vida.