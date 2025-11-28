Ayuso presenta la Fábrica de los Deseos, un videomapping que transforma la Casa de Correos en un calendario de adviento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración del videomapping en la Real Casa de Correos, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha activado este viernes el mecanismo con el que se inaugura la Fábrica de los Deseos, un viedeomapping que transforma la fachada de la Real Casa de Correos en un calendario de adviento con luz, color y música.

Este escenario de adviento se podrá ver desde este viernes hasta el 6 de enero todas las tardes de lunes a jueves desde las 18 a las 23 horas y viernes y fines de semana hasta las 00 horas con pases que se repetirán cada 30 minutos, a partir del 19 de diciembre, todas las proyecciones finalizarán a medianoche, ha desgranado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Adornos y dulces tradicionales, juguetes clásicos y escenas "llenas de ilusión cobrarán vida" mediante una proyección creada "específicamente" para la ocasión y sostenida por tres torres técnicas que permiten una visión tridimensional. La experiencia se acompaña de una banda sonora especial que potencia "la mágica atmósfera de la puesta en escena".

Cada uno de los casilleros del calendario de adviento revelará "un mundo de fantasía" en el que los engranajes que fabrican deseos transportan al espectador "a espacios tridimensionales que parecen salir a su encuentro".

El recorrido incluirá también una visita interactiva a los cinco lugares Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid, integrados en la narrativa navideña del espectáculo con el fin de descubrir su riqueza cultural y natural.

Cada pase concluirá con el "lanzamiento simbólico" de un deseo, "salud, amor, paz, libertad, amistad, alegría, familia, esperanza o unión".