Ayuso presenta 'Madrid Tech Week', un evento que consolida a la región en "innovación tecnológica internacional"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes 'Madrid Tech Week' (Semana Europea de la Tecnología), un evento que reúne a expertos, empresas, 'startups', universidades y entidades líderes del sector tecnológico, donde ha puesto en valor "el poder de la colaboración público-privada" para consolidar estratégicamente a la región "a la cabeza en innovación tecnológica nacional e internacional".

En el evento celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que la Comunidad de Madrid concentra el 44% de los eventos tecnológicos de España y lidera en Europa ámbitos estratégicos como el 5G, la IA y la transformación digital, atrayendo además el 85% de la inversión tecnológica de España.

"Una de cada cuatro nuevas empresas de alta tecnología elige Madrid para generar gran parte de los empleos cualificados del sector, y reforzar este gran clima emprendedor que no deja de crecer. Por eso hoy somos el 'hub' digital del sur de Europa", ha enfatizado.

'Madrid Tech Week' se celebra en el marco de 'Madrid Tech Show', la mayor feria tecnológica del país que comienza mañana en Ifema Madrid, con más de 25.000 asistentes, 350 ponentes y 470 empresas participantes, donde se abordarán las últimas soluciones en 'cloud', ciberseguridad, 'big data', Inteligencia Artificial (IA), centros de datos, 'eCommerce' y 'marketing' digital, entre otras áreas.