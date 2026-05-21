Ayuso presenta las obras de reforma y ampliación para las "instalaciones de vanguardia" del Gregorio Marañón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta las obras de reforma del Hospital Gregorio Marañón - EUROPA PRESS

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este jueves las obras para la reforma integral y ampliación del Hospital Gregorio Marañón, unos trabajos que se desarrollarán por fases e intercalarán labores de demolición y de construcción.

Durante el acto de presentación del proyecto, en el que ha estado acompañada de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, la presidenta regional ha apuntado que se realizará una inversión global que supone más de 450 millones de euros para la reforma y ampliación del centro, que sumará 175.000 metros cuadrados nuevos.

Según ha destacado la presidenta, estas "instalaciones de vanguardia" ofrecerán la máxima comodidad a pacientes y profesionales", con la más alta tecnología y una "medicina de precisión, anticipada y personalizada" para garantizar los mejores tratamientos minimizando el tiempo de ingreso.

"Queremos que cuando se hable de los mejores hospitales, de prevención, cribados, trasplantes, unidades de referencia nacional, investigación, esperanza de vida, terapias avanzadas o atención a pacientes con ELA, ojalá todo el mundo coincida en que lo mejor está en la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

Cuando terminen las distintas fases, el renovado Gregorio Marañón quedará configurado en torno a cuatro bloques de once plantas, organizados en torno a un patio interior, lo que permitirá una distribución más eficiente de los servicios y un mejor acceso para pacientes y familiares.

Según ha detallado la presidenta, el nuevo centro albergará 838 habitaciones individuales, con capacidad de poderse doblar hasta alcanzar las 1.200 camas. Además, se superarán las 400 consultas, hospitales de día polivalentes, doce salas de intervencionismo y más de un centenar de puestos para pacientes críticos.

Igualmente, se contempla un nuevo servicio de Urgencias de más de 6.000 metros cuadrados, concebido como un espacio dinámico altamente especializado para la atención de los pacientes más vulnerables. Estará estructurado en torno a circuitos rápidos y tecnología de precisión para actuar con la máxima eficacia en casos de ictus, infartos y otras emergencias vitales, ayudando a reducir los tiempos de respuesta.

El desarrollo de los trabajos para crear nuevas infraestructuras en la parte próxima a la calle Doctor Castelo, en el distrito de Retiro, se desarrollará en varias fases, combinando trabajos de demolición para dejar espacio libre --que ya han comenzado-- con otros de construcción y con el objetivo, según Ayuso, de "molestar lo menos posible".

El primer paso para su reforma integral se dio la semana pasada con la aprobación en el Consejo de Gobierno de un gasto plurianual por importe de 61.266.722,96 euros (IVA incluido) en los años 2026 a 2028 para la Fase 0, en la que los trabajos no afectarán a la actividad asistencial del centro.

Esta fase contempla la ampliación de las dependencias de Radioterapia, con un nuevo edificio para alojar sus áreas administrativas y de protección y un búnker en el sótano que contendrá un acelerador lineal. Además, se habilitarán los nuevos espacios que albergarán, entre otros servicios, la nuevas y ampliadas Urgencias del hospital y el de Psiquiatría, así como las dos primeras torres de hospitalización.

También se recoge el nuevo edificio de Farmacia, que agrupará todas las actividades de distribución, almacenamiento y elaboración de fármacos, que serán puestos a disposición del nuevo conjunto mediante una galería subterránea robotizada. Se incluye también el laboratorio trasnacional, un espacio centrado en la investigación aplicada al paciente que albergará la Medicina y Cirugía Experimental, la Unidad de Planificación Avanzada e Impresión 3D, entre otros servicios.

Igualmente, se creará un nuevo muelle de carga en un nivel inferior, pero descubierto, que se habilitará para poder garantizar los suministros a todo el complejo durante la Fase 1 de su rehabilitación integral.

Asimismo, se instalarán nuevas centrales de energía, que sustituirán a las existentes en el centro de la parcela, permitiendo satisfacer las necesidades del hospital durante el proceso, así como construir el muelle.

Por su parte, la segunda fase comprenderá las dos primeras torres de hospitalización, un nuevo bloque para las Urgencias, Psiquiatría y áreas de diagnóstico por imagen, mientras que la tercera y última se completará con un bloque ambulatorio y de consultas externas y otro para docencia, con dos nuevas torres de hospitalización.

AVANCES EN DIGITALIZACIÓN

Todo ello irá acompañado de los últimos avances en digitalización para monitorizar los procesos asistenciales y garantizar el cuidado y la seguridad del paciente, ayudando a los profesionales a tomar decisiones personalizadas.

En este sentido, Díaz Ayuso se ha referido a desafíos como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y la cronificación de determinadas enfermedades, aspectos por los que, a su juicio, la tecnología sanitaria es una "gran oportunidad" para afrontarlos.

Al hilo, ha subrayado que estas nuevas tecnologías están cambiando la forma de prevenir, diagnosticar y curar, con la Inteligencia Artificial, le telemedicina o la cirugía avanzada como algunos ejemplos para anticiparse a enfermedades y complicaciones, ofrecer tratamientos y atender a cada vez a más pacientes con un seguimiento preciso.

Los trabajos de demolición se iniciaron a principios de año y contemplan el derribo del edificio de sindicatos, la clínica, la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental y Psiquiatría y el Instituto Provincial Médico-Quirúrgico.

Con 57 años de historia en su ubicación actual, se conservarán algunos edificios recientes, como el Centro Oncológico, el Centro Quirúrgico, el pabellón administrativo, el edificio de Anatomía Patológica, el Hospital Materno Infantil y la iglesia.

Este proyecto de la sanidad pública madrileña vendrá a sumarse a dos nuevas infraestructuras del Hospital Universitario Gregorio Marañón que han modernizado el complejo en los últimos años: el Centro Quirúrgico, inaugurado en noviembre de 2022; y el Hospital Oncológico, en marzo de 2023.

El Gregorio Marañón es un hospital de primer nivel en el que trabajan actualmente más de 8.0000 profesionales que "curan, cuidan, enseñan e innovan gracias a su vocación de lucha por la vida", según ha apuntado Ayuso, y con un balance de 40.000 intervenciones y procedimientos quirúrgicos al año, más de 300 trasplantes, 250.000 urgencias y un millón de consultas externas.

Entre otros hitos, ha sido el primero en España en realizar un trasplante cardiaco infantil con incompatibilidad sanguínea y el primero del mundo en combinar esta técnica con una donación en asistolia. También es pionero a nivel nacional en un trasplante parcial de corazón y un cateterismo linfático, o referencia mundial por disponer de un quirófano híbrido con impresión en 3D que permite la fabricación de productos sanitarios durante la operación.

Actualmente, el complejo está compuesto por más de 20 edificios, entre los que se incluyen diversos centros asistenciales, además de dos centros de especialidades y otros tantos de salud mental.