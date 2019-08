Ayuso promete gobernar desde "la transparencia en la gestión, eficacia y austeridad en el gasto del dinero público"

Publicado 19/08/2019 12:47:36 CET

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido este mediodía el cargo comprometiéndose a gobernar dentro "de la transparencia en la gestión o la eficacia y la austeridad en el gasto del dinero público, o en saber representar con dignidad a la Comunidad de Madrid".

Después de que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha leído el nombramiento de Ayuso como presidenta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la presidenta ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución y ha trasladado a los presentes su "emoción personal" y la "conciencia de la responsabilidad" que a partir de ahora detenta, "la sensación de que a partir de ahora esta obligada, únicamente, a mirar hacia adelante".

"Estos días pasados he tenido la oportunidad de resumir ante la Asamblea las líneas generales de mi proyecto de gobierno que, por vez primera, la presidenta de la Comunidad solo podrá realizar en un gobierno de coalición, con Ciudadanos, y contando además con los acuerdos parlamentarios que alcancemos con Vox. Es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos", ha añadido.

La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que el pasado mes de enero recibió con sorpresa la noticia de su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de boca del presidente de su partido, Pablo Casado.

"Me dijo, textualmente: 'vas a ser la futura presidenta de la Comunidad de Madrid'. Yo no sé, Pablo, si estabas muy seguro de lo que decías; yo, sí. Hoy, gracias a ti, al trabajo de un gran equipo y a la decisión en las urnas de los madrileños, tras haber encontrado el consenso con distintos partidos distintos, nos encontramos con la obligación de hacer las cosas bien", ha manifestado.

Ayuso ha prometido hacer las cosas bien. "Hacer las cosas bien significa estar atenta más a lo que te dicen que a lo que hablas; reconocer permanentemente que no es tan fácil tener razón, y gobernar para todos, no solo para una parte. Hacer las cosas bien es una frase sencilla que para el gobernante encierra la esclavitud de no permitirse ni un solo error, de multiplicar la exigencia personal y, me temo, de no quedar nunca satisfecha por buenos que parezcan los resultados. Y este es el compromiso que asumo: la obligación de hacer las cosas bien gobernando para todos los madrileños", ha ampliado.

La nueva titular del Gobierno regional ha reconocido que para ello necesitará ayuda porque "siempre habrá alguien más juicioso, con mejor visión, con cintura, con capacidad de acuerdo, o con más imaginación; lo acepto porque creo que la modestia es el mejor consejo para los altos cargos".

"Suelo decir con orgullo que un nuevo equipo de políticos se está abriendo paso en la sociedad española y que tenemos derecho a hacerlo. Y las urnas han dictado que estamos obligados al compromiso de caminar juntos, subrayando las coincidencias, marcándonos objetivos comunes, pensando más en los gobernados que en los gobernantes. Este es el reto de la nueva generación de políticos españoles: el consenso y el diálogo por encima de la tensión permanente y el conflicto", ha proseguido.