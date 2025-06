Ayuso promoverá ley "garantista" de universidades con centros en los que alumnos "no se vean obligados a hacer huelgas"

MÓSTOLES 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional promoverá una nueva ley "garantista" de universidades con centros "sin sectarismo" en los que todo el mundo pueda ir "a dar una conferencia y no sentirse extraño ni perseguido", y en los que los alumnos "no se vean obligados a hacer huelgas".

En la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, la presidenta regional se ha referido a la elaboración de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC), en la que siguen trabajando, y que quiere conseguir unas universidades "libres, plurales y de calidad" con las "herramientas legales necesarias a la altura de los tiempos".

Díaz Ayuso ha subrayado la necesidad de evitar que "la polarización y la politización lo coma todo" con unas universidades públicas en las que nadie se sienta "perseguido, extraño ni acosado" por dar una conferencia.

"Para que la universidad sea libre, plural y de calidad es esencial que se les dote de las herramientas legales necesarias a la altura de los tiempos", ha subrayado la presidenta regional, quien ha señalado que debe llegar "aire fresco, nuevas ilusiones y futuro" al ámbito universitario.

En al misma línea, la jefa del Ejecutivo autonómico ha trasladado que con esta nueva normativa habrá centros universitarios "libres, sin censura, sectarismo ni endogamia", ya que se protegerá la libertad de expresión, de cátedra y de investigación.

"Por eso buscamos una ley garantista para todos que ayude a las universidades a hacer su trabajo de forma eficaz, que les permita ejercer su autonomía, ser viables y ocupar en el mundo el puesto de prestigio que les corresponde", ha subrayado, a la vez que ha incidido en la necesidad de estar "cerca de las empresas y no peleados con ellas".

UNIÓN DE UNIVERSIDAD, FP, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E INVESTIGACIÓN

Díaz Ayuso ha recordado que llevan "muchos meses" trabajando esta nueva ley con los rectores, que reúne por primera vez "la universidad, toda la formación profesional superior y la investigación científica, las enseñanzas artísticas y deportivas".

"Además pondrá a disposición de las universidades un nuevo modelo de financiación plurianual y revisable que incluirá tres partes fundamentales", ha recordado, a la vez que ha explicado que será una básica, otra para necesidades singulares en la que "nunca se va a ir a menos" y una tercera para la consecución de distintos objetivos.

También se va a dotar por primera vez de marco normativo a las escuelas de negocios y a reforzar el papel de los consejos sociales que "promueven políticas de calidad y mejora y supervisan las actividades económicas de la universidad".

Por otra parte, la dirigente autonómica ha tildado de "curioso" que su equipo de Gobierno, y especialmente en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, todos los dirigentes son "hijos de la universidad pública". "Esto per se no tiene por qué ser mejor, porque no creemos que esto tenga que ser una lucha entre público y privado, pero conocemos bien desde dentro lo que significa ir a la universidad con mayúsculas", ha señalado.

UNA URJC QUE TIENE "AMBICIÓN"

Sobre el nuevo rector, Díaz Ayuso ha subrayado que tiene la "ambición de querer seguir aportando" desde esta casa "abierta a todos". "Esta magnífica universidad va a estar dirigida por un rector con una sólida trayectoria académica y de gestión. Por tanto, enhorabuena y todos los éxitos en esta nueva andadura", ha expresado.

Así, ha resaltado también su vocación por la "mejora continua" y el fortalecimiento de los centros en esta nueva etapa con un "proyecto de altura, apasionante, lleno de retos ambiciosos". También ha recordado que es la universidad que forma a más madrileños de todo el sureste de la región.