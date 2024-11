Ayuso rechaza entrar hablar de errores e insiste en que ella está centrada en "ayudar" a Valencia

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar este martes entrar a hablar de los errores cometidos durante la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana y ha insistido en que ella está centrada en "ayudar".

"¿Qué aporto yo hablando de eso?", ha preguntado la dirigente regional en respuesta a los periodistas tras una visita el centro tecnológico de Roche Farma en Madrid. Ayuso ha reiterado que ella está "a lo que le corresponde, que es ayudar" y saber en qué pueden "ser efectivos" así como en qué medios profesionales y materiales pueden enviar en estos momentos.

Ayuso ha hecho hincapié en que "le queda mucha reconstrucción a toda la zona devastada". Así, ha recordado que desde el Gobierno regional realizarán una carrera solidaria el 1 de diciembre, una corrida benéfica y conciertos así como en aportar "ideas" para reconstruir viviendas y para que las empresas que han quedado "devastadas tengan nuevas oportunidades".

"No hablo de estas cosas, lo saben, y no es que desde el primer día lo he advertido, que no voy a meterme ahí", ha insistido al ser preguntada por si cree que está capacitado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de encabezar la reconstrucción.