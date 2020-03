Ayuso rechaza el feminismo que cataloga de "buena o mala" mujer por ir a una manifestación: "Eso es poner deberes"

Cree que las manifestaciones se están empezando a "politizar y tienen otros tintes" y tacha de vergüenza los insultados a Ciudadanos

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el feminismo que cataloga de "buena o mala" mujer según se vaya o no a una manifestación. "A mi me parece que eso es una forma de ponerte los deberes", ha lanzado.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha hecho hincapié en que es "una mujer libre e independiente" y que ha decidido también cómo hacer las cosas en ese sentido.

En este punto, ha reivindicado que ella fue el viernes a visitar RedMadre, una entidad formada por mujeres que han estado en riesgo por haber querido continuar con sus embarazos. "Ese es el tipo de acto por la mujer que me gusta, porque yo creo en la libertad de la mujer, que nada nos ponga freno y llegar tan lejos como nuestra capacidad y nuestro mérito nos lleve", ha remachado.

Así, ha incidido en que cuando la obligan a hacer cosas "de una manera" para que no le digan que es "esto o lo otro", es cuando suele rechazarlo. Ayuso ha reivindicado que está "a favor de estar en contra", una forma de entender la vida que siempre ha tenido.

"Si me van a tachar de buena o mala mujer porque voy o no a una manifestación, entonces vamos mal. En este país no era obligatorio ir a una manifestación ni por el 11M ni por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No sé por qué vamos a retroceder y ahora estar obligada a ir a una manifestación para que te den el aprobado", ha lanzado.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, hay que respetar que "cada mujer y cada hombre" reivindique lo que considere. Por ello, ha sostenido que le parece bien que este domingo hayan tenido lugar manifestaciones y que acudiera quien quisiera.

A pesar de estas palabras ha sostenido que el debate del feminismo "se ha politizado" y que los abucheos e insultos a las dirigentes de Ciudadanos fueron "una absoluta vergüenza". A su parecer, eso demuestra que estas concentraciones "se están empezando a politizar y tienen otros tintes". "Es el tipo de mujer que yo digo, como a mí me da la gana... Eso no me representa, no me gusta y por eso no voy", ha dicho.