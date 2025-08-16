Ayuso reclama al Gobierno que despliegue al ejército y que pida medios aéreos al mecanismo europeo ante los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita por las zonas más afectadas por el incendio declarado el pasado lunes 11 de agosto en Tres Cantos - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno central que despliegue al ejército y que pida más medios aéreos al mecanismo europeo ante los incendios.

Lo ha hecho a través de su cuenta en la red social 'X', donde ha expuesto que, "dadas las circunstancias, la gravedad de la situación en toda España, el Gobierno debería desplegar el ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo".

"Estamos enviando nuestros recursos a zonas alejadas, más allá de lo previsto, comprometiendo los de Madrid. No se da abasto", ha asegurado.