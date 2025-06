Ayuso reivindica el Madrid "dinámico" frente a una izquierda madrileña "obsoleta" que "acompaña al capo hasta la cloaca"

Asegura que tiene en el Gobierno "al gran enemigo que intenta constantemente atacar Madrid, boicotearla e impedir que siga creciendo"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves el Madrid "dinámico, abierto y con ganas" frente a una izquierda madrileña en la región que está "obsoleta", que es "portavoz del sanchismo" y que "acompaña al capo hasta lo más profundo de la cloaca".

"Hace dos años los madrileños nos dieron su confianza absoluta en este grupo parlamentario para trabajar por todos los madrileños, además al servicio de España. ¿Y qué dijeron? Sí a un Madrid dinámico, abierto, con ganas, con gracia, que está siendo un modelo para España entera", ha subrayado la presidenta en la sesión de control al Gobierno en el que es el último pleno del actual periodo de sesiones.

En la misma línea, ha subrayado que los madrileños dijeron 'no' a una izquierda "obsoleta, triste, intransigente, llena de prejuicios y que intenta amenazar a Madrid cada vez que por méritos propios consigue algo".

"Mientras tanto, lo único que tenemos que soportar aquí son a unas portavoces del sanchismo que han elegido acompañar al capo hasta lo más profundo de la cloaca. Vaya papelón se les ha quedado a todos ustedes, señores no representantes de los madrileños", ha trasladado Díaz Ayuso, en referencia a las portavoces de PSOE y Más Madrid en la Cámara, Mar Espinar y Manuela Bergerot.

Así, ha asegurado que encuentra en el Gobierno "al gran enemigo que intenta constantemente atacar a Madrid, boicotearla e impedir que siga creciendo en libertad". "Nunca se había vivido una situación política como la actual, porque el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ha decidido que va a galopar, en la trama de corrupción que sea, en la operación de Estado que sea, pero que no se va a ir, porque la corrupción le ata", ha vuelto a censurar.

Sin embargo, la dirigente autonómica ha criticado que no le importe a Sánchez una factura nacionalista "inasumible" ni que las condonaciones de duda convierta a los madrileños en "el cajero automático del independentismo".

"Mientras tanto, y a pesar de esas dificultades, por cada cinco escándalos del Gobierno de Sánchez, el Gobierno de la Comunidad de Madrid recibe uno o dos reconocimientos diarios por el trabajo que está realizando, y aunque no lo quieran escuchar, eso está en todas las hemerotecas", ha subrayado Ayuso, quien ha hecho alusión a las bajadas de impuestos o la mejora en las cifras de empleo.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que la estrategia del PSOE sea decir que está "hasta el cuello de corrupción" pero "al menos no gobierna el Partido Popular".

"Lo que no ha explicado todavía es por qué los socios del gobierno, como Más Madrid, señora Bergerot, o los cargos del Partido Socialista, señora Espinar, no obligan o no exigen a la banda corrupta que termine ya con esta degeneración. No con explicaciones estúpidas, que ya no hace falta ninguna explicación, sino con unas elecciones generales para que el pueblo español pueda decidir cuál es el rumbo que toma nuestro país", ha exigido.

De la misma forma, el portavoz 'popular' ha cargado contra la "vergüenza internacional" del Gobierno, mientras que el PSOE "prefiere perder su dignidad y perder su palabra antes que perder el Gobierno". "Esto demuestra que (Pedro) Sánchez ha completado ya el camino del peronismo ibérico al chavismo patrio. Pedro Sánchez ya no representa al pueblo español. Y, por tanto, que Pedro Sánchez pierda el poder es tanto como que el pueblo español pierda el poder. Y eso, amigos míos, no es aceptable en una democracia", ha reprochado.