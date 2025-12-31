Ayuso reivindica a Madrid como una región "sin sectarismo" que pone freno "a los totalitarios y las ideologías"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de Fin de Año desde el parque de Bomberos de Alcalá de Henares - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado a Madrid como la región "sin sectarismo" que pone freno a "los totalitarios y las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer".

Así lo ha manifestado en su discurso de Fin de Año desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, emitido por 'Telemadrid', donde ha subrayado que cada persona es "diferente, única e insustituible", pero "iguales ante la ley y las oportunidades".

Por ello, Díaz Ayuso ha ensalzado la importancia del "respeto por cada vida, por cada decisión personal y por las aspiraciones y peculiaridades de cada uno". "Desde esa pluralidad es como juntos podemos afrontar todo lo bueno y malo que esté por venir", ha expresado.

Considera que la Comunidad de Madrid es "la región más viva del momento" y la que mejor conecta "las tradiciones con las tendencias" y espera que 2026 sea un año "lleno de alegrías, nuevos proyectos, de ilusiones y ganas de construir juntos".

También se ha referido a las palabras del Rey Felipe VI quien señaló en su mensaje de Nochebuena que los españoles podrán conseguir objetivos si se emprenden "juntos, participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida común que es España". "Madrid es la España de siempre, con más ganas que nunca", ha asegurado la presidenta madrileña.