Ayuso reivindica el "paso de gigante" que ha dado Andalucía con Juanma Moreno y espera que revalide su mayoría absoluta

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este lunes el "paso de gigante" que ha dado Andalucía con Juanma Moreno a la cabeza como presidente y espera que revalide su mayoría absoluta en las próximas elecciones del 17 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el nuevo centro de salud de Parla, la dirigente autonómica ha subrayado que espera que Moreno siga gobernando en mayoría absoluta porque considera que es la manera de mantener un gobierno fuerte y que es ejecutivo.

"En cuanto vamos a las coaliciones estamos en repeticiones y en problemas constantes. Creo que Andalucía ha dado un paso de gigante, no hay más que ver hoy también los datos de empleo, de empresas y el cambio que ha dado", ha subrayado.

Además, espera Díaz Ayuso que ese cambio llegue "a toda España" porque el país "necesita reiniciarse". "Los jóvenes en particular necesitan ilusionarse de nuevo y hace falta que volvamos a destacar por grandes obras, por grandes proyectos ser el país de luz y de alegría que siempre hemos ido y del que últimamente sólo se desprenden problemas, aislamiento político internacional y divisiones por todas partes", ha lamentado.

