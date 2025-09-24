Ayuso reivindica "una voz única para el campo" y rechaza que la PAC pierda autonomía financiera

El consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo (1i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato (2d), durante la clausura la Jornada Agraria organizada por la Asociaci - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este miércoles un alegato en favor de un nuevo modelo de Política Agraria Común (PAC) en Europa que garantice la "soberanía alimentaria" y la "supervivencia" del campo español, a la par que ha advertido contra la "pérdida de autonomía financiera" y la "igualación a la baja" de las ayudas comunitarias.

Durante su intervención en la clausura de la jornada organizada por la Asociación de Jóvenes Agricultores de Madrid (ASAJA), Ayuso ha recordado que esta semana la Comunidad firmó con organizaciones agrarias y cooperativas un acuerdo que fija una posición común de cara a la PAC 2028-2034. "Esto supone una voz única para el campo", ha subrayado la presidenta regional.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha advertido de que los planes europeos pasan por incluir la PAC en "un megafondo con otros programas", un extremo al que la Comunidad de Madrid se opone porque "supondría una pérdida de autonomía financiera". "Lo que necesita el campo son más recursos y, desde luego, menos recortes presupuestarios", ha señalado.

Así las cosas, Ayuso se ha manifestado al respecto de la importación de productos agrícolas, un sector donde considera que se está produciendo una "competencia desleal" por productos procedentes de terceros países --como Marruecos o Turquía-- donde no se cumplen los mismos requisitos laborales, sanitarios y medioambientales que sí se exigen a los productores europeos.

La presidenta ha alertado de que, en concreto, los tomates procedentes de Marruecos "ya están superando a los tomates españoles en la Unión Europea", a pesar de que en las plantaciones marroquíes "se utilizan pesticidas que en la UE están prohibidos". Un caso similar ocurre con pimientos e higos secos traídos de Turquía y que tienen un insecticida no autorizado en Europa.

Por otro lado, Ayuso ha defendido que las subvenciones deben ir destinadas a quienes trabajan "todos los días de sol a sol" y que, "cuando se invita con el dinero de los demás", especialmente de pymes y empresas familiares, "es de una profunda injusticia y un abuso absoluto por parte de los Gobiernos".

La dirigente madrileña ha aprovechado la ocasión para ensalzar la Comunidad de Madrid como "región capital al servicio de España" y ha defendido una visión conjunta en beneficio del país y, por tanto, no pensar en "17 mercados, en 17 territorios y en 17 burocracias".

35 INICIATIVAS REGIONALES

Durante su intervención, Ayuso ha recordado que su Ejecutivo ha puesto en marcha "un plan de dinamización del sector primario" en la región que, además de ir destinado a los próximos cinco años, incluye 35 medidas con las que la Comunidad busca abordar problemas como el relevo generacional, las necesidades de modernización o la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.

Entre los resultados de ese plan, ha destacado que las explotaciones ganaderas han aumentado un doce por ciento en los últimos cinco años y casi un dos por ciento el olivar. Asimismo, ha subrayado la creación de un "clúster agroalimentario" que cuenta ya con más de 140 socios y que busca que toda la industria trabaje "junta"; a la par que ha recordado que el sello 'M Producto Certificado' ya está en más de medio millar de empresas y 4.100 productos.

Finalmente, Ayuso ha destacado iniciativas como el programa de ganadería digital, que busca "poner a disposición de los ganaderos información relacionada con su actividad, facilitando trámites"; o el programa Cepas Viejas, que busca "potenciar el mantenimiento del viñedo con las cepas de mayor edad".

"Apostar por el campo es apostar por la España del futuro, por garantizar una alimentación de calidad y también por seguir aumentando la calidad de vida", ha remachado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha garantizado que su Gobierno será "insistente" en Bruselas para que el sector agrario español "no sea igualado con otros países cuyas circunstancias son distintas".