Ayuso reprocha la "demagogia barata" de Vox que no hace "nada más que favorecer al Gobierno" fomentando "mentiras"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un Pleno de la Asamblea - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado la "demagogia barata" de Vox que no hace "nada más que favorecer al Gobierno" fomentando "mentiras" para que "en las calles uno se sienta extraño".

"Todo lo que hacen es siempre extremista, pero sobre todo para intentar electoralmente ir hacia no sé qué lugar. Porque en lugar de buscar cuestiones que nos unen en la situación que está viviendo en España, ustedes están únicamente a lo suyo", ha lanzado Díaz Ayuso en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, sobre contratos para atención a menores extranjeros no acompañados.

Así, ha criticado que Vox trate de echar "la culpa" a la Comunidad de Madrid de la política migratoria del Ejecutivo centra ly la regularización de migrantes.

Díaz Ayuso ha afirmado que el Ejecutivo regional tiene que soportar "todos los días" a "22 ministros que van al choque directamente contra los intereses" de la región, que "pretende arrebatar la autonomía", "ataca la universidad" y despliega una "operación de Estado" con "todos los resortes del poder".

"Ahora encima esto, tenemos que encima soportarles a ustedes esa demagogia barata para intentar eximir de sus responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez", ha lanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ha defendido, además, que los delincuentes lo son "por una decisión personal" y ha censurado el enfoque de Vox cuando el PP "siempre ha criticado la que la vida se vea como perspectiva de género como ha intentado hacer la izquierda".

"Se puede ser delincuente por muchas cuestiones, por motivos de drogas, por edad, por profesión, por ideología, por estudios o por aguantar al Gobierno sectario de Sánchez en las noticias que pone nervioso a cualquiera. Yo qué sé, motivos para ser delincuentes muchos", ha ironizado al hilo. Considera que la "perspectiva del origen" convierte a Vox en "igual de populistas y demagogos y extremos" que los de la "ultraizquierda".

Ha instado a Vox a traer a la Cámara de Vallecas una propuesta que sea legal y le ha acusado de tratar "como populistas al pueblo de Madrid, como si fueran borregos" con mensajes sobre "los de arriba y los de abajo".

"No hacen nunca más que favorecer al gobierno (...) Nosotros estamos a cambiar el rumbo de la política en España, a cambiar el gobierno, y ustedes solo están siempre únicamente a su cálculo electoral (...) Cuando dicen solo nos queda Vox... No. Solo les queda Vox al Gobierno para seguir ahí adelante", ha espetado Díaz Ayuso.

VOX ACUSA A AYUSO DE MALVERSACIÓN

Por su parte, Pérez Moñino ha acusado a la presidenta de la Comunidad de "malversar los impuestos de los madrileños para mantener a los ilegales hasta que Sánchez decide regularizarlo".

"Para regularizar a un ilegal, el ilegal primero tiene que estar aquí en España. ¿Y qué mejor manera que estar a pensión completa en Madrid mantenido con los impuestos de todos los madrileños?", ha planteado Pérez Moñino.

Además, ha denunciado un "sistema corrupto" que ha afirmado que "tienen montado entre unos y otros contra los españoles" --en referencia a PSOE y PP--, al tiempo que ha afirmado que Ayuso y "la extrema izquierda" son "aliados" para "priorizar a los de fuera". "La paciencia del pueblo tiene límites", ha advertido.