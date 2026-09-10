Ayuso reprocha "dispendio" de financiación en Cataluña y dice que Madrid no se callará ante la "ruptura de la soberanía"

e12b604966214c72378f2bfe4cd9eaa4.jpg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este jueves el "dispendio" de financiación en Cataluña y ha asegurado que la región no se callará ante la "ruptura de la soberanía y de la unidad territorial de España".

Lo ha trasladado así en el marco de la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER) donde ha subrayado que con el dinero de los madrileños "no se juega" y ha trasladado que no están dispuesta a que se "fabriquen naciones que nunca han existido" con su colaboración.

Ayuso ha censurado que para "comprar" la permanencia del Gobierno en Cataluña, se ha decidido que desde el resto de la regiones se pague "cualquier dispendio" y se destine el dinero de todos los ciudadanos a financiar la fabricación de "una nación paralegal donde nunca la ha habido, otorgándole competencias impropias, partidas presupuestarias ingentes y apoyo institucional que La Moncloa jamás otorga a otras regiones".

MADRID TIENE "TODO QUE DECIR"

"Aparte de que Madrid tiene todo que decir ante la ruptura de la soberanía y la unidad territorial de España, este Gobierno no va a dejar pasar por alto la factura que le pretenden endosar a las familias madrileñas. Que se sepa: 800 millones de euros más cada año para comprar las voluntades en Cataluña. Esa es la factura de cada madrileño", ha puntualizado.

Con ello, ha defendido, van a poder pagar "el palacete que el señor (Salvador) Illa pretende comprarse con uso residencial en la Comunidad de Madrid por 33 millones de euros, seis plazas de garaje, más de 1.200 metros cuadrados". "Y sueldos vitalicios y todo tipo de emolumentos que declinamos tener la mayoría de presidentes autonómico", ha denunciado.

Frente a ello, ha recordado que la Comunidad de Madrid es "la más solidaria" de España y, en ella, ocho de cada diez euros que pagan los ciudadanos "van a la caja común" para otras comunidades autónomas. Por tanto, cree que es obligatorio que la voz de la región "se tenga en cuenta" cuando se habla de financiación.