Ayuso reprocha a Sánchez echar "fuego" sobre la Vuelta: "Tiene que llamar a la convivencia o por lo menos no azuzar más"

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estar "lanzando fuego" contra la situación alrededor de la Vuelta Ciclista a España y las protestas propalestinas y considera que debería "llamar a la convivencia, al entendimiento" o "por lo menos no azuzar más".

Así se ha contestado la mandataria madrileña a los periodistas desde Alalpardo --desde donde sale la última etapa-- a las declaraciones del presidente esta mañana desde Málaga trasladando el "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

"Claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo o no, o accionar a los ciclistas, porque ni al deporte en general. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen", ha espetado Díaz Ayuso.

La presidenta ha incidido en que la labor de un presidente tiene que ser llamar "al entendimiento" y no utilizar la situación alrededor de esta competición para "cambiar el ritmo de las portadas", el "mensaje en las tertulias", la "opinión pública" o "pasar pantalla a lo que a uno le interesa".

Frente a ello, ha mostrado su apoyo a "todos los equipos" que corren la Vuelta Ciclista a España, "desde el equipo de Israel a, por supuesto, el resto". "desearles lo mejor en esta última Vuelta y hay que hacerlo por la libertad, por la democracia, por la convivencia, por el deporte", ha apostillado.

Sobre el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que "no tiene que alentar a las manifestaciones" para "luego protegerlas o no". Tiene, a ojos de Díaz Ayuso, que "proteger a los deportistas", algo que "no está sucediendo".

"En Madrid , y él lo sabe bien, te puedes manifestar en la Embajada de Israel, en la Puerta del Sol, en la Moncloa, oye, te puedes manifestar en miles de sitios, pero no puedes jalear protestas que acosan al deporte y que están boicoteando un día precioso para todos los españoles", ha reprochado la presidenta para rematar preguntándose "qué culpa tienen" los deportistas de las acciones de su gobierno.