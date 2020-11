Ayuso respalda a la hostelería frente al cierre "fácil" y aboga por sacar la actividad a la calle

Para la dirigente regional, Madrid debe ser "un ejemplo de convivencia con el virus"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este viernes su respaldo al sector hostelero frente al cierre "fácil" y ha abogado por sacar la actividad a la calle.

En un acto homenaje dedicado a ellos, en la Real Casa de Correos, la dirigente regional les ha dado las gracias por la lucha, "con tesón, vocación y con capacidad de reinvención", que está llevando a cabo frente a la situación generada por el coronavirus.

"Sois únicos y conseguís que no perdamos nuestra identidad como capital. Creo que pocos países en el mundo tienen un sector hostelero como el nuestro porque es, además, para nosotros un modo de vida", ha subrayado. Así, ha puesto en valor que sean lugares de encuentro, en los que reencontrarse.

Para Ayuso, es importante que estos negocios, sobre todo los familiares, no se cierren "nunca" sino que se busquen "alternativas" para que "aunque sea a medio gas" continúen adelante.

"Cerrar es muy fácil pero abrir es muy complicado", ha trasladado, al tiempo en el que ha hecho hincapié en que el tiempo en que en el tiempo en el que se cierran no se pueden pagar nóminas, se tiene pendiente el alquiler y se está a fondo perdido.

Por eso, la jefa del Ejecutivo autonómico ha incidido en que los cierres, en la medida de sus "posibilidades" debido al coronavirus, es algo "impensable" para el Gobierno regional. Ayuso ha insistido en apostar por "fórmulas creativas".

A su parecer, ahora lo que toca es "pelear", no rendirse, y ayudarse unos a otros. "Madrid tiene ahora mismo un sistema que funciona. No estamos confiados, no estamos dormidos. Somos conscientes de que estamos enfrentando nos a un virus que ha puesto en jaque al planeta, que puede cambiar la cara", ha apuntado.

Ayuso ha hecho hincapié en que la primera ola del Covid fue "muy dura" para Madrid con "esos confinamientos masivos" y lo que aprendieron fue que no se puede pasar "de todo a nada, de nada a todo", sino que hay que apostar por "soluciones intermedias y quirúrgicas".

En este punto, ha recordado que desde el Ejecutivo autonómico apuestan por evitar movimientos como los que suelen tener los puentes, por cerrar por horas y no el día entero, reducir aforos así como por llevar a cabo cierres perimetrales por zonas básicas de salud.

HACER FRENTE "AL INVIERNO"

Respecto a estas áreas, Ayuso ha indicado que apostarán por nuevas tecnologías para que sean más efectivas pero ha remarcado que es importante que "juntos", Gobierno y hosteleros, se trabaje para hacer frente "al invierno". "Llega el frío, los lugares concurridos, cerrados y ahí es donde el virus puede dar la vuelta y otra vez darnos un susto en Madrid", ha dicho.

Por ello, pedirán a todo el sector con diálogo, con tiempo y con ideas creativas y liberales, "que es como hay que hacer las cosas", que se vayan acondicionando para que se vayan preparando y se cuente cada vez con locales "más seguros, más acondicionados y a la última en herramientas".

Ayuso ha señalado que quieren apostar por "el aire libre" y por que la actividad se haga con todas las precauciones pero "en la calle en lugares abiertos". "Queremos sacar a Madrid a la calle", ha declarado. Para la dirigente regional, Madrid debe ser "un ejemplo de convivencia con el virus".