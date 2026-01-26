Ayuso se reúne con el alcalde de Lima para estrechar lazos económicos y culturales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al alcalde de Lima (Perú), Renzo Reggiardo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al alcalde de Lima (Perú), Renzo Reggiardo, para estrechar lazos económicos y culturales.

Díaz Ayuso visitó Lima en enero del año pasado, con motivo de la celebración del 490º aniversario de la fundación de la capital de Perú por Francisco Pizarro, ha recordado el Gobierno regional en un comunicado.

En el transcurso del viaje, la jefa del Ejecutivo autonómico también fue condecorada con la Orden al Mérito en grado de Gran Cruz por el entonces alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga. En la región viven más de 96.500 peruanos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.