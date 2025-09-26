Ayuso se reúne con los grupos parlamentarios tras un septiembre marcado por la tensión por Gaza y las causas judiciales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge ayer y hoy, 11 y 1 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne este viernes con los grupos parlamentarios de la Asamblea, en el marco de los encuentros que mantiene cada año en el arranque del curso político con ellos y tras un septiembre que ha estado marcado por la tensión entre partidos generada por el conflicto entre Israel y Palestina y la causas judiciales abiertas de su pareja, Alberto González Amador, y las del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Arrancarán en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, a las 10.30 horas por orden de representación en la Cámara de Vallecas. Así, en primer lugar recibirá al portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, a las 10.30 horas y a las 11 mantendrá un encuentro con la de Más Madrid, Manuela Bergerot. Por la tarde, a las 16.30 horas será el turno de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, para finalizar a las 18 con la de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda.

En esta ocasión, las reuniones tendrán lugar después del Debate del Estado de la Región donde ya la presidenta y las portavoces de la izquierda se vieron las caras y mostraron sus posiciones encontradas respecto al conflicto entre Israel y Palestina y las propuestas en apoyo a este último en la Vuelta Ciclista a España en la capital, que obligó a su suspensión.

La dirigente madrileña ha defendido en múltiples ocasiones a Israel y ha cargado contra la posición del presidente del Gobierno, a quien ha acusado de tomar medidas aplaudidas por "terroristas". Por su parte, Más Madrid ha acusado a la presidenta de ser la "portavoz de Netanyahu" en España mientras que el PSOE ha sostenido que la dirigente impone "su propia libertad" con una postura en la que se está "quedando sola".

Además, los grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) ya adelantaron en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de este lunes cómo se presentarían a la reunión. Desde Más Madrid, Bergerot planteó que la cita servirá para escenificar la existencia de "dos modelos para Madrid", enmarcado a su partido como la verdadera "alternativa" a la derecha "trumpista" que representa Ayuso y un PP de Madrid que está "rabioso y desnortado" y Espinar reconoció que irán "sin ninguna expectativa", aunque con la condena del "genocidio" en Gaza como su principal propuesta.

Finalmente, desde Vox recalcaron, tras sus choques frontales de las últimas semanas con la presidenta en materia de migración, que acuden "sin demasiadas expectativas" pero dispuestos a colaborar siempre que el PP "dé un giro de 180 grados" a sus principales políticas, especialmente aquellas que tienen que ver con migración y ecologismo.

Asimismo, sin duda la otra cuestión que marcará el encuentro serán las cuestiones judiciales y es que este mismo lunes se conocía que jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

De hecho, en este sentido Más Madrid ya ha adelantado, en una entrevista a Europa Press, que su primera pregunta a la presidenta será si "está orgullosa" de haber vinculado a la Comunidad de Madrid con "una organización criminal". Desde el PSOE han apuntado que Ayuso no tiene ya "escapatoria" tras esto, ya que se hablan de "supuestos delitos" como "un supuesto castillo".

Por su parte, la Comunidad y el PP, con Díaz-Pache a la cabeza, buscarán contraatacar con las informaciones judiciales vinculadas al círculo del presidente del Gobierno. Tanto la comunicación a su esposa, Begoña Gómez, de que en caso de que sea juzgada por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo hará un jurado popular, como por el hecho de que la Audiencia de Badajoz ha decidido enviar a juicio su hermano, David Sánchez.

La propia presidenta indicó este jueves, en un desayuno informativo, denunció la situación actual de La Moncloa es "un culebrón caribeño" mientras que su portavoz, Miguel Ángel García Martín, indicó que Sánchez está "acorralado" y alertó de que la "corrupción de Estado se está asentando en España".