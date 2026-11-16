Ayuso se reúne con los máximos responsables del COFM para reforzar su colaboración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido hoy un encuentro en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Manuel Martínez del Peral. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este lunes un encuentro en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con los máximos ressponsables del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) en el marco de la colaboración que la institución colegial mantiene con el Gobierno regional.

En concreto, al encuentro han asistido por parte del COFM su presidente, Manuel Martínez del Peral, su vicepresidente, José Manuel Becerra, y la secretaria general, Marta de Zarandieta, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En los últimos años la Comunidad de Madrid y el COFM han colaborado en la elaboración de la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de 2022, la digitalización del Libro de Contabilidad de Estupefacientes, la creación del espacio Píldoras en la Inspección Farmacéutica, en el marco del portal institucional de la Comunidad de Madrid.

También han colaborado en el inicio de los trabajos para la implantación de un libro recetario completamente electrónico, con firma digital, en las oficinas de farmacia de la región.