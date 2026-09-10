Ayuso sitúa Madrid como "la opción de una España mucho mejor" y reivindica la legislatura "más inversora de la historia"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septie - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves a Madrid como "la opción de una España mucho mejor" y ha sacado pecho de la legislatura "más inversora de la historia" en la que se han movilizado para "reforzar los servicios públicos".

Así, ha sacado pecho de gestión en el primer día del Debate sobre el Estado de la Región (DER), que acoge este jueves y viernes la Asamblea de Madrid, donde ha afirmado que su Ejecutivo gestiona "desde la alegría, la ambición y la confianza en un futuro mejor para todos".

"Y en cuanto el cambio llegue a España, Madrid brillará aún más, porque quienes tienen ganas de invertir, trabajar o estudiar en este país no sentirán esta losa actual sobre sus vidas", ha lanzado la mandataria autonómica, quien ha sido muy dura con el Ejecutivo central y su presidente, Pedro Sánchez, durante todo su discurso.

Díaz Ayuso ha incidido en que su Gobierno trabaja por "una España mejor" y ha garantizado que seguirá haciéndolo "incluido en agosto si es necesario para no dejar nunca de lado ni los problemas ni las oportunidades ajenas".

"Seguiremos trabajando en torno a la libertad y la vida. Sin pretender transformar Madrid al gusto de unos pocos, dejándola ser lo que es. Para eso tendrán a un gobierno y a una presidenta que tiene más ganas que nunca", ha remarcado.

UN MADRID "MÁS RELEVANTE EN EL MUNDO QUE NUNCA"

La mandataria ha afirmado que Madrid es "más relevante en el mundo que nunca" y que actualmente es capaz de competir "de tú a tú con las potencias más importantes de Europa y muchas del mundo".

En cambio, ha augurado que la oposición optará por "insultar y no proponer nada" este viernes. "Así lo hace la izquierda, no ha dejado de hacerlo, que sustenta por su interés la situación más deplorable que conoce España", ha zanjado.

Frente a ello, durantes su discurso ha ido haciendo un recorrido por las inversiones que han marcado estos tres años, entre las que ha destacado la Ciudad de la Justicia, que cuenta con una inversión superior a los 653 millones de euros y será el mayor complejo judicial del mundo, además de una de las mayores actuaciones de edificación pública de España. En total, el Ejecutivo autonómico destinará 830 millones al conjunto de las infraestructuras judiciales.

A ello se suma la Ciudad de la Salud, que albergará las futuras instalaciones del Hospital público Universitario La Paz, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y nuevos centros de investigación y docencia. Este campus biosanitario contará con una inversión pública superior a los 1.000 millones de euros. Igualmente, se asignarán otros 850 a la construcción, renovación y dotación de instalaciones sanitarias en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

EL PLAN VIVE

La mandataria ha resaltado como uno de los "principales ejes de esta Legislatura" la vivienda, para la que se han movilizado cerca de 3.000 millones de euros para aumentar la oferta de inmuebles con protección, con 16.500 nuevas casas del Plan VIVE, que suponen una inversión público-privada de 2.300 millones, y otras 2.700 de la Agencia de Vivienda Social (AVS), con una dotación de 250.

A estas medidas se suman los 111 millones de euros de Mi Primera Vivienda y los 450 del Plan de Rehabilitación de Barrios y Edificios para modernizar 30.000 pisos y acometer actuaciones de regeneración urbana. Por su parte, Madrid Nuevo Norte supondrá una inversión global estimada de 17.000 millones y un impacto económico cercano a los 52.000.

AMPLIACIÓN DE METRO

En materia de transportes, Díaz Ayuso ha destacado que el Ejecutivo autonómico está acometiendo la "mayor ampliación y modernización de la historia de la red de Metro de Madrid". Las actuaciones en las líneas 3, 5 y 11 cuentan con 1.221 millones de euros y permitirán alcanzar los 340 kilómetros de red. Asimismo, se incorporarán 80 nuevos trenes, que en la Línea 6 funcionarán de manera automatizada, con una financiación de 950 millones.

A ello se añaden otros 1.570 millones para la prolongación de las líneas 1, 10 y 11 del suburbano y la 3 de Metro Ligero, además de más de 1.500 millones para la construcción, renovación y conservación de las carreteras de la Comunidad de Madrid.

En Administración Local, ha resaltado que el Programa de Inversión Regional tiene "otra dotación sin precedentes" de 1.100 millones de euros para el periodo 2027/31, a los que se añadirán otros 1.100 entre 2032/36 para desarrollar nuevas infraestructuras y mejorar los servicios públicos municipales.

Con el actual PIR se han acometido diferentes proyectos de seguridad y emergencias, como los parques de Bomberos de Cobeña, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés, y el Centro Unificado de Protección Civil y de Emergencias del suroeste, en El Álamo.

También se han puesto en marcha instalaciones deportivas y culturales y actuaciones de regeneración urbana, espacios y zonas verdes en distintas localidades. Por otra parte, se movilizarán más de 2.000 millones de euros hasta 2030 a través de Canal de Isabel II para modernizar las infraestructuras hidráulicas, reducir fugas y garantizar el abastecimiento ante un crecimiento de población que se estima superará los ocho millones de habitantes en los próximos años.

EDUCACIÓN, POLÍTICAS SOCIALES Y EMPLEO

Ayuso ha recordado que en materia de Educación, la Comunidad de Madrid ha aprobado esta Legislatura el primer modelo de financiación plurianual para las seis universidades públicas, que contempla 14.800 millones de euros hasta 2031, incluidos incentivos para que cada una de ellas pueda desarrollar sus planes de crecimiento y atracción de talento.

Además, durante los próximos diez años se destinarán 1.240 millones de euros a mejorar la eficiencia energética, la climatización y la accesibilidad de los centros escolares. De esta cantidad, 840 millones permitirán actuar en cerca de 500 colegios e institutos públicos, y otros 400, procedentes del Programa de Inversión Regional (PIR), servirán para acometer estas mejoras en 178 municipios. Durante la actual legislatura también se han finalizado casi 100 actuaciones educativas y creado cerca de 24.000 plazas públicas, con una inversión superior a 330 millones de euros.

En el ámbito científico, el VII Plan Regional de Investigación incrementa un 34% su presupuesto, hasta alcanzar los 752 millones. En políticas sociales, el Plan 40-40 movilizará 500 millones de euros mediante la colaboración público-privada para construir 40 residencias y 40 centros de día. En atención a la dependencia se invierten más de 2.000 millones anuales y la red cuenta con más de 1.000 centros y 68.000 plazas especializadas.

ESTRATEGIA DE NATALIDAD

Igualmente, la Estrategia Horizonte 2028 dispone de 4.800 millones de euros en cuatro años y 316 medidas dirigidas a las personas con discapacidad. La Estrategia de Natalidad supera también los 4.800 millones, de los que 360 corresponden a subvenciones directas que ya han beneficiado a más de 30.000 madres, con 500 euros mensuales.

Por otra parte, la Estrategia Madrid por el Empleo 2025/27 estará dotada con más de 1.200 millones y cuenta con 70 medidas para avanzar hacia el pleno empleo y reforzar la empleabilidad. Asimismo, el Ejecutivo autonómico está a punto de aprobar el Plan Industrial 2026/30 con 850 millones de euros para reforzar las ayudas a la inversión productiva y a las empresas industriales.

Finalmente, el primer Plan Regional Contra las Drogas, especialmente dirigido a los jóvenes, incluye 75 medidas y un presupuesto de 200 millones para cuatro años. Actualmente, el 93% de sus medidas están cumplidas o en marcha.