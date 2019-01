Ayuso subraya que "ama a Israel" y que uno de sus primeros actos como candidata versará sobre el Holocausto

Publicado 12/01/2019 18:58:04 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "ama a Israel y al pueblo judío en su defensa por la libertad y la vida" y que uno de sus primeros actos como cabeza de cartel electoral de los populares será un acto sobre el Holocausto.

Además, Díaz Ayuso ha comentado que se llegó al Holocausto "alimentando el odio y el antisemitismo", algo que a su juicio son "dos deportes podemitas".

Así lo ha detallado en redes sociales en relación al comentario del diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez Abarca, en Twitter, quien indicaba que con la actualización de su perfil en esta red social Díaz Ayuso había eliminado de su descripción que era "amiga de Israel".

"Hace un par de semanas quería prohibir todo acto 'antisionista'. Hoy esconde su 'amistad con Israel'. No es que no tenga complejos. Es que no tiene principios", ha señalado el parlamentario de la formación morada para adjuntar una foto de un comentario pasado de Díaz Ayuso a la diputada Isabel Serra (donde hablaba de "antisemitismo") y una información de 'eldiario.es' sobre este cambio.

"Amo de Israel y del pueblo judío su defensa de la libertad y de la vida. Por eso, uno de mis primeros actos como candidata será el que personalmente estoy organizando sobre el Holocausto. ¿Cómo llegamos a aquello? Alimentando el odio y el antisemitismo, dos deportes podemitas", ha espetado la candidata popular al respecto.