Ayuso subraya el "éxito organizativo, deportivo y económico" de la F1 que hará que el mundo mire Madrid "más que nunca"

1115895.1.260.149.20260910125943 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de Los Mozos, en Madring - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el "éxito organizativo, deportivo y económico" que se ha impulsado para la celebración este fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring, que hará que el mundo mire a la región "más que nunca".

Lo ha hecho como parte de su intervención en el primer día del Debate sobre el Estado de la región, que acoge este jueves y viernes la Asamblea, en el que ha hecho un balance de la legislatura y ha perfilado nuevos proyectos de cara al futuro.

La mandataria madrileña ha subrayado el "éxito rotundo que es organizar el Gran Premio de España" y ha recalcado la importancia de la colaboración institucional tanto con Ifema Madrid como con el Ayuntamiento de la capital. Junto a ello, ha situado el papel de "tratar a los ciudadanos como adultos" y la "mirada liberal".

Este "éxito" se sustenta también, según ha remarcado, en más de 10.000 profesionales técnicos y empresas de la región a las que se ha dirigido para expresar su "más sincero agradecimiento".

"Este evento consolida a la región y a la capital de España como el lugar para las grandes citas internacionales", ha proseguido. Ha añadido que el impacto económico de los grandes eventos alcanzará los3.000 millones de euros este 2026 y ha situado en el futuro próximo la finale de la Champions League (2027), el EuroBasket (2029) y el Mundial de Fútbol (2030).