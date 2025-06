Ayuso subraya el trabajo de la Comunidad ante las bandas latinas y defiende que el "80% están integradas por españoles"

Cuestiona a Vox si "bandas como los skinheads o anarquistas son mejores" porque "son españoles de cinco generaciones"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este jueves el trabajo de su Ejecutivo ante las bandas latinas y ha defendido que el "80% están integradas por españoles".

Lo ha señalado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre las labores del Gobierno autonómico para evitar que los menores entren en estas organizaciones.

Moñino ha descrito estas organizaciones como estructuras de "crimen organizado con jerarquías, con códigos y con una cultura mafiosa que se está infiltrando en los barrios".

"Nacer en España no significa ser español es que ni siquiera la ley dice eso", ha espetado Pérez Moñino, quien ha exigido que "actúe ya" porque "ya no es racismo" sino "supervivencia nacional". Ha afirmado, además, que la frase 'Todos los acentos caben en Madrid' que esgrime Ayuso en relación a Hispanoamérica "no suena nada bien" a "las madres esperando en la UCI para ver si su hijo se salva del machetazo".

Díaz Ayuso ha afeado a Vox que "solo cuenta la violencia si tiene que haber con el ámbito de la inmigración", cuando "todos los días hay otros actos violentos de todo tipo". De hecho, ha cuestionado si bandas como "anarquistas o skinheads" son "mejores porque son españoles de cinco generaciones".

"Según su argumento tenemos españoles de primera y de segunda. Es exactamente el mismo discurso que han mantenido los nacionalistas en el País Vasco y en Cataluña durante décadas", ha reprochado Ayuso.

Ya en materia de prevención ha defendido el trabajo del Ejecutivo autonómico para "proteger y prevenir que el menor para que entre" con iniciativas como charlas en secundaria para hablar sobre el "perjuicio" de las mismas, el trabajo con Policía Nacional o Guardia Civil o la lucha contra las drogas.

"En Madrid caben todos los acentos del español no manipulen y tergiversen mis palabras. Significa que todo el mundo es igual el primer día desde que viene a trabajar y a prosperar y a cumplir la ley y las normas en la comunidad de Madrid y por eso somos un ejemplo de integración y no tenemos los problemas de otros lugares", ha argumentado Isabel Díaz Ayuso.

Por último se ha mostrado en contra de las imágenes que están teniendo lugar en Estados Unidos porque en Madrid "un mexicano, un colombiano y un costarricense está en su casa".