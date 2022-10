Ayuso tacha a García de "reina de los bulos" y le advierte que su plan sanitario "romperá las pancartas" de la izquierda

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado a la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, de "reina de los bulos" y le ha advertido de que su plan sanitario "romperá las pancartas" de la izquierda.

Así ha respondido la mandataria regional en la Sesión de Control del Pleno tras acusarle García de esparcir mentiras como la advertencia de la Unión Europea a España por los Fondos Europeos que "ha tenido que salir la Comisión Europea para desmentirlo", los "protocolos de la vergüenza" y las urgencias extrahospitalarias porque "reabrir sin personal no es una reapertura". "Le da tiempo a lanzar 96 más antes de las elecciones", ha apostillado García.

Frente a ello Ayuso ha asegurado que Más Madrid ha colocado a personas afines en "medios donde hay activismo puro" para atacar al Ejecutivo regional.

"Jalean al que primero se pone una camiseta verde y luego aparece con una bata blanca en los medios donde hay activismo puro para decir cómo está la situación. La mujer que estaba en un programa de televisión porque no ayudábamos con la vivienda en realidad hacía negocios con pisos okupados. El sindicalista que salía en televisión denunciado la sanidad madrileña decía ser enfermero y al final era de los suyos", ha reprochado Ayuso.

A continuación ha proseguido enumerando "bulos" vertidos por la izquierda como que ella "no había estado en la Cumbre de la OTAN en Madrid" cuando "el presidente del Gobierno no invitó ni siquiera a Ifema gestionada por la Comunidad"; la viruela del mono en el Metro, las "navajitas durante la pandemia", con las mascarillas FPP2 que no eran adecuadas "por ser demasiado buenas" o bulos contra el Zendal. "Y su favorito, el de la agresión homófoba en Malasaña. La reina de los bulos, usted", ha lanzado la presidenta.

En esta misma intervención Ayuso ha cargado contra los "25 años de la misma mentir" de la izquierda sobre el mal funcionamiento de la Sanidad Pública cuando "está cuando más se necesita". Ha defendido que tras la pandemia e toda España necesita un refuerzo y ha augurado que desde el Ejecutivo harán "anuncios sanitarios" que "romperán con las pancartas" de la izquierda.

Asimismo, ha asegurado que las mujeres prefieren "antes de que el Gobierno paguen" los artículos de higiene femenina, puedan tener "un trabajo y pagárselo ellas mismas".