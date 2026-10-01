Ayuso tacha ante Vox de "ruin y populista" culpar a los inmigrantes y los vulnerables de la crisis de la vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "ruin y populista" ante Vox culpar a los inmigrantes y a los "aspectos más importantes de los vulnerables" de la crisis de la Vivienda.

Lo ha expuesto en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en la que ha vinculado a la migración con la situación actual de la situación del mercado inmobiliario porque hay "más de 1 millón de extranjeros queriendo entrar en España para competir".

Ante ello, Ayuso ha planteado que Vox replica lo que hace "la izquierda con la pretendida lucha de clase" pero con "los de fuera". La presidenta ha cargado, además, contra la portavoz por estar "siempre mintiendo".

"Es mi obligación decírselo. Nosotros no hablamos de que todos los acentos que caben en Madrid con esa voz que usted utiliza. Es todos los acentos del español los que caben en Madrid. Si viniera a los eventos de la Hispanidad entendería que un inmigrante no es delincuente por el hecho de ser inmigrante", ha recalcado, tras insistir en el mensaje del "mestizaje" y los "600 millones de personas por todo el mundo que hablan español y tienen una forma parecida de ver la vida".

Considera la mandataria autonómica que la inmigración "tiene que ver siempre con la integración" y que "no es culpa de los inmigrantes que no haya ni ley ni orden, que no se construya la vivienda suficiente o que los impuestos se coman los salarios en este país".

Asimismo, ha afirmado que desde el Gobierno de España se está promoviendo "el descontrol de fronteras, la inseguridad y los problemas que el Gobierno" para que con Vox hagan "la pinza" y "hundir al principal partido de este país, que es el PP".

VOX DICE QUE HAY "MUCHOS CULPABLES"

La portavoz de Vox, por su parte, ha afirmado que "ninguna administración puede eludir su responsabilidad en la emergencia habitacional" porque "Sánchez está ahí", pero el PP llega "décadas gobernando en Madrid".

"En concreto, usted, señor Ayuso, en el año 2019 prometió a todos los madrileños 25.000 viviendas. ¿Dónde están?", ha lanzado al tiempo que ha reprochado que "celebre" cada nuevo récord de población en la región.

Pérez Moñino ha cargado conjuntamente PSOE por haber "gobernado en demasiadas legislaturas" para luego "liderar protestas" contra las "consecuencias de las propuestas que han aprobado". "¿Se creen ustedes que los españoles son imbéciles? Y ahora se sacan de la chistera medidas surrealistas. Medidas surrealistas que limitan todavía más la oferta mientras siguen ampliando la demanda", ha lanzado.

Asimismo, ha ironizado con que los fondos buitre que critica la izquierda deberían votarles porque son los que "llenan sus bolsillos con sus políticas"