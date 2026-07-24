Ayuso tilda de "buena" la coordinación en el incendio frente a "mamarrachos" y pide "dejarse de estupideces"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en el municipio de Cenicientos, donde ha analizado la situación generada por el incendio de Almorox (Toledo). - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este viernes de "buena" la coordinación entre administraciones en el incendio originado en la región frente a "mamarrachos" y ha pedido "dejarse de estupideces" y centrarse en "ponerse manos a la obra y salvar vidas".

Lo ha trasladado así ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde ha asegurado que la coordinación es "absolutamente necesaria" ya que se trata de un mecanismo que "marca la ley", en alusión a la declaración de la emergencia nacional, y que incluye a varias comunidades autónomas en las que hay "riesgo para la vida". A ello, ha añadido que hasta el momento no sabe "nada" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sí que ha asegurado que ha mantenido contacto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien estuvo "hablando a lo largo de toda la noche y a primera hora", así como con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"Cuando hay este volumen de personas ahora mismo confinadas o desplazadas, cuando se han tenido que evacuar residencias y centros de salud, en fin, es cuando precisamente la administración del Estado ha de estar. Del mismo modo que el Estado, a su vez, pide ayuda a las comunidades autónomas, como nos ha pedido siempre a la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, después de que ayer pidiera al Ejecutivo madrileño que "explicara bien" por qué solicitaba la declaración de la situación operativa 3 del Plan Infoma, Díaz Ayuso ha cargado contra los "mamarrachos que se pone por medio a calentar el ambiente". "Allá él y allá su conciencia", ha expresado.

También, y preguntada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, ha afirmado que "le ignora completamente". "Nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre", ha afirmado.

Por último, la presidenta ha resaltado el caso de Francia, país que ayer "se adelantó" y pidió esa alerta "tan necesaria antes" para solicitar ayuda a la Unión Europea, que hoy ha solicitado el Estado español. "Como hicieron lo correcto, pues obtuvieron esa ayuda antes. Ahora lo que hay que hacer es insistir en ella y poner de nuestra parte lo mejor", ha enfatizado.