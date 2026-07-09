Ayuso valora que candidatos de la izquierda están "para hacer daño, no para ganar" y avisa de un "otoño caliente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que los candidatos de la izquierda en la región están "para hacer daño, no para ganar" y ha avisado de un "otoño caliente" que están promoviendo "desde arriba" con el único objetivo de "reventar" los servicios públicos.

"Son candidatos que, a partir de septiembre, ya nos lo han advertido y nos lo han contado representantes sindicales con algo de pudor, por ejemplo del sector de los autobuses sanitarios educativos, nos han dado la orden desde arriba de reventar los servicios a partir del otoño para que las cosas no funcionen", ha alertado la dirigente regional en un coloquio organizado por '20 minutos'.

Considera que ellos no van a estar "a los problemas reales" de Madrid, "que ni la conocen ni les ha interesado jamás" en sus trayectorias. "Están por orden del Consejo de Ministros puestos ahí para hacer daño, es a lo único que están", ha insistido.

La presidenta madrileña ha lamentado que estén "a calentar la España de dos bandos" cuando muchos de los ciudadanos no están "en ninguno de los dos" solo para tenerles "en tensión y completamente enfrentados".

"Tenemos problemas con las viviendas, con proyectos boicoteados de inversiones, que nos consta que el Gobierno, desde la oficina económica del presidente, ha decidido que no vengan a Madrid y se han llegado a perder para España entera. La pregunta es ¿cómo iría España sin ellos? Pero sobre todo, ¿cómo iría Madrid?", se ha preguntado.