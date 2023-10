Ayuso vuelve a cuestionar si se ha hecho todo lo posible para ilegalizar Bildu y desliza que se podría preguntar al TS

Cree que parecen estar "contentadas" por tener un "escaño" pero "no lo están, ni lo estarán"

VALDEMORO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cuestionar este lunes si se ha hecho todo lo posible para ilegalizar EH Bildu, como preguntar al Tribunal Supremo, y si el país puede permitirse que esta organización política con "el presente y el pasado que tiene a sus espaldas" pueda "influir en la política de todos".

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar la nueva sede judicial de Valdemoro, preguntada por la conformación del nuevo gobierno, Ayuso ha hecho hincapié en que ya hace mucho tiempo y "a tenor de las informaciones que se están conociendo" sobre el coordinador de esta formación, Arnaldo Otegi, que le parece "increíble" que ni siquiera el país se haya planteado si se han utilizado "todos los recursos" que tiene el Estado para "protegerse y sobre todo para hacer las cosas conforme a Derecho".

"Yo me pregunto si no deberíamos instar una vez más a usar todos los resortes que tiene para hacer las cosas correctamente. Si hemos preguntado al Supremo si esta organización política debería ser o no ilegalizada", ha deslizado a continuación.

Y es que ha hecho hincapié en que sus integrantes "no solo han cometido los más graves delitos contra la vida y la libertad, como ha hecho el señor Otegi y su entorno", si no que ha denunciado "el régimen corrupto que han instalado en el País Vasco". La jefa del Ejecutivo madrileño considera que una nación no puede permitirse que decidan la política española y el futuro "aquellos que a través de ese régimen de corruptela, miedo, extorsión y asesinatos viciaron el censo en el País Vasco".

"Esas personas que hoy se ven vencedoras y, por tanto, como tienen su escaño y van a intentar gobernar el País Vasco, parecen estar contentadas y no lo están, ni lo estarán. Si volviera la alternativa política a la región vasca, yo estoy convencida de que no serían tan simpáticos ni tan agradables ante la opinión pública", ha trasladado a continuación.

En este sentido, ha insistido que ella solamente se plantea si se ha hecho "todo lo correcto como Estado", si se ha "preguntado a la Justicia" y si España puede permitirse que "esta organización política, con el historial, el presente y el pasado que tiene a sus espaldas, puede influir en la política de todos".

"ESTA TODO MÁS QUE PACTADO"

Por otra parte, ha sostenido que no cree que hay repetición electoral dado que "todos aquellos que se están repartiendo el botín de todos los españoles a espalda de ellos no se han visto en una igual". A su parecer, esta "todo pactado" desde hace muchos meses.

En este punto, ha criticado la "utilización" que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, está haciendo de la Cámara por no poner aún fecha. "¿No decían que corría tanta prisa? ¿No decían que Feijóo hacia perder el tiempo? Ralentizar así las cosas tiene una explicación y es lo están negociando todo, hasta la letra pequeña (...) Están atando la legislatura. Está todo más que pactado y lo que están haciendo es un circo, intentando ir todos los micrófonos a ponerse bravos", ha señalado.

Así, ha preguntado que "qué puede salir mal cuando un conjunto de partidos que entre ellos se odian, que ideológicamente no se entienden, que no tienen nada que ver, están a lo que están".