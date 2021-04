Bal haría una radiografía de la Comunidad de Madrid para consolidar trabajos temporales en la función pública

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha asegurado este lunes que haría una radiografía de la Comunidad de Madrid para consolidar los trabajos temporales dentro de la función pública.

"España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por establecer formas de fraude de Ley con los funcionarios interinos", ha aseverado Bal en una intervención en Nueva Economía Fórum en la que ha insistido en que "nadie" hace caso a esos trabajadores públicos.

Ha recordado, además, que desde Cs se presentó una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el camino de consolidar y "PSOE y Unidas Podemos la echaron para atrás" y que también se ha presentado este 2021 una Propuesta No de Ley (PNL) en el Congreso para instar a que se desarrollase una norma que obligase a hacer inspecciones por este abuso.

Sobre su propuesta, ha indicado que consiste en "estudiar un mapa" de la administración regional para ver los trabajadores que están en fraude porque llevan "muchos años" o aquellos que son mayores y que de salir al mercado laboral no volverían a tener trabajo. "Yo doy mi compromiso de que sus plazas no van a salir en oferta de cobertura de empleo público y no se irán al paro", ha añadido.

En este sentido, el objetivo es usar fórmulas de la consolidación administrativa convirtiendo en personal indefinido fijo o la convocatoria de concursos de méritos restringidos.

Desde Ciudadanos, han explicado que estos procesos de estabilización afectaría a 60.000 empleados públicos madrileños: 6.254 internos; 11.521 laborales temporales y 29.898 estatutarios temporales) y a sus familias.

Actualmente la tasa temporalidad en España está en un 25%, la más alta de la Unión Europea y el doble de la media comunitaria. "Un problema de nuestro mercado de trabajo que no es exclusivo del sector privado, sino también en el empleo público", han añadido.

Asimismo, ha cargado contra la convocatoria de elecciones adelantadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado "muchas propuestas en el cajón" con ayudas directas a las empresas. "Madrid tiene que seguir siendo el milagro económico de España, que no se trata de un milagro, sino que es trabajar y arremangarse como ha hecho Ciudadanos", ha concluido.