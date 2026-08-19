El Ballet Español de la Comunidad de Madrid lleva 'Nascencia' a Escena Escorial antes de su llegada a Teatros del Canal

Archivo - Nascencia - BALLET ESPAÑOL COMUNIDAD MADRID - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid llevará el próximo 3 de septiembre al Festival Internacional de Artes Escénicas Escena Escorial su nueva creación, 'Nascencia', un espectáculo dirigido y coreografiado por Mónica Fernández que aborda la capacidad humana de renacer a través de un lenguaje que combina danza española, flamenco y creación contemporánea.

La compañía presentará la obra en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial y continuará su recorrido hasta la capital, donde volverá a encontrarse con el público del 24 de septiembre al 4 de octubre en Teatros del Canal.

Según traslada la agrupación en un comunicado, 'Nascencia' se plantea como un "poema en movimiento" sobre la transformación personal y la capacidad de volver a empezar. La propuesta parte de un recorrido que va "de la herida a la reconstrucción" y utiliza las raíces folclóricas, la emoción del flamenco y los lenguajes contemporáneos para construir una experiencia escénica en torno a la resiliencia.

El recorrido de 'Nascencia' comenzó el pasado 27 de junio en el Festival Clásicos en Alcalá, donde el Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentó la producción en el Patio de Santo Tomás de Villanueva de la Universidad de Alcalá. Su llegada ahora a Escena Escorial supone una nueva parada antes de su estreno en Madrid capital.

MÓNICA FERNÁNDEZ, AL FRENTE DE LA CREACIÓN

La dirección artística y la coreografía de 'Nascencia' corresponden a Mónica Fernández, con coreografías cedidas por Rubén Olmo. Mariano Bernal participa como ayudante de coreografía y Cristina Gómez como maestra especialista.

La dirección musical corre a cargo de Lucky Losada, con composiciones de Agustín Diassera, Jesús Calluela, Padre Soler, Lucky Losada, Vaqui Losada, Iván Losada y David Cerreduela. La adaptación musical de la sonata está firmada por Lucky Losada y Bato Hangonyi.

Mónica Fernández y Raúl Alonso comparten la dirección escénica, mientras que Pedro Yagüe firma el diseño de iluminación. El vestuario corresponde a Mónica Fernández y Jasanzo, con figurines de este último, y el diseño de imágenes es obra de Manel Pujol Balada.

ESCENA ESCORIAL ALZARÁ EL TELÓN EL 28 DE AGOSTO

Escena Escorial iniciará oficialmente su primera edición el 28 de agosto con 'Los colores de América', un concierto a cargo de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), el pianista Thomas Enhco y Alondra de la Parra.

El festival desarrollará su programación hasta septiembre con propuestas de música sinfónica y de cámara, danza, ópera y teatro en diferentes espacios de San Lorenzo de El Escorial.