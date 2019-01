Bancada Municipalista descarta conversaciones con Más Madrid y decidirán en febrero si se transforman en candidatura

Publicado 26/01/2019 17:36:28 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asamblea abierta de la Bancada Municipalista ha descartado abrir conversaciones con la plataforma Más Madrid por ser "proyectos incompatibles" y decidirán en una próxima asamblea prevista para el 9 de febrero si se transforman en candidatura, han informado fuentes de la iniciativa a Europa Press.

Explican que las conversaciones con Más Madrid "no pueden darse porque son proyectos incompatibles". El de Bancada es "un proceso vinculante y no una lista de sugerencias, como lo entiende Carmena". A eso añaden que no pueden conversar "con quien traicionó los principios que estaban en la base de Ahora Madrid". "El proceso debe ser democrático y decidirse en colectivo, igual que el programa", añaden.

Será el 9 de febrero cuando se celebre una nueva asamblea para decidir si Bancada Municipalista da el paso y se constituye en candidatura. Si fuera así se apostaría con "primarias proporcionales que garanticen la diversidad a través del sistema Dowdall".

El concejal de Ahora Madrid Pablo Carmona ha explicado que la Bancada "es un nuevo proceso municipalista que se abre en Madrid para volver a situar el debate político de esta ciudad en el modelo de ciudad, en los contenidos y en qué política se quiere hacer frente al anquilosamiento en esta guerra de sillones que vive la ciudad".

Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en la asamblea abierta destaca la necesidad de "seguir trabajando en vivienda con los movimientos sociales, parar la Operación Chamartín y remunicipalizar los servicios públicos subrogando al personal". También la elaboración de un plan de ciudad que recoja por barrios las necesidades ciudadanas.