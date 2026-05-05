El Banco de Alimentos busca 1.200 voluntarios para su campaña de recogida de primavera

Archivo - Palés y cajas llenos de productos, en un supermercado de Alcobendas, a 22 de noviembre de 2024, en Alcobendas, Madrid (España). La Gran Recogida de 2024 de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid (FBAM), en colaboración con la Federación Españ - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos busca 1.200 personas voluntarias para su campaña de recogida de primavera, que se celebrará durante los días 5, 6 y 7 de junio en cerca de 900 establecimientos de diferentes cadenas de alimentación de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de este año es conseguir 500.000 kilos de alimentos de cesta básica para poder seguir aportando una comida diaria a las cerca de 100.000 personas que reciben ayuda, a través de más de 500 entidades benéficas, ha detallado la organización en un comunicado.

Para conseguirlo, es fundamental contar con 1.200 personas voluntarias que estén presentes en los establecimientos para informar a los donantes sobre la campaña sobre el Banco de Alimentos de Madrid y sobre el destino de sus donaciones. La recaudación íntegra queda en un saldo en cada cadena que se canjea por alimentos.

En esta ocasión, se han hecho cambios para hacer la campaña más "eficiente". La participación del voluntariado se concentrará el sábado día 6 de junio --el día que tradicionalmente se efectúa el mayor número de donaciones-- y principalmente se reforzará con voluntariado los establecimientos en los que el tráfico de personas es más intenso.

ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Ya está abierto el periodo de inscripciones de personas que quieran participar como voluntarias a través de la web, que concluirá el próximo 4 de junio, fecha de inicio de la campaña, a través de. www.granrecogidamadrid.org.

Se puede colaborar con sólo cuatro horas de tiempo el día 6 de junio pudiéndose elegir establecimiento y turno de mañana o tarde a través de la web de la campaña. En cuanto al sistema de donación, en todos los establecimientos se puede donar al pasar por caja, añadiendo al tique de compra la cantidad que cada donante desee.

De este modo se va acumulando un saldo en cada cadena para que el Banco de Alimentos, con esas aportaciones íntegras, vaya retirando alimentos de cesta básica a lo largo del año. Solo en algunos establecimientos, se permitirá entregar alimentos. En ningún caso se realizan aportaciones monetarias en dinero.

El Banco de Alimentos va retirando dichos alimentos usando el saldo íntegro disponible en cada cadena, según sus necesidades, para optimizar la logística, el transporte y evitar el desperdicio de alimentos, haciendo el proceso más sostenible.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

La organización hace un llamamiento a la participación del voluntariado que puede realizarse en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid para que participe de manera individual o en grupo.

"Se trata solo de liberar cuatro horas de tiempo el sábado 6 de junio y colaborar con la mayor causa solidaria de la Comunidad de Madrid. Es un voluntariado totalmente compatible con otras actividades profesionales o lúdicas que las personas tengan planificadas para ese sábado y que permite canalizar las ganas de ayudar que todos y todas llevamos dentro, pero a veces no sabemos como articular", ha subrayado.