Banco Mediolanum aumentó un 23% su patrimonio en la Zona Centro en 2025

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum cerró 2025 con un 22,9% más de recursos totales de clientes en la Zona Centro (Madrid, Castilla y León, y parte de Castilla-La Mancha), hasta los 1.633,7 millones de euros, informa este miércoles en un comunicado.

La base de clientes en la Zona creció un 12,3%, alcanzando las 23.250 personas, y la red de Family Bankers (asesores financieros personales de la entidad) se situó en 155 profesionales.

El responsable de Banco Mediolanum en la Zona Centro, Íñigo Batuecas, ha atribuido este crecimiento fundamentalmente a "una relación de confianza que se trabaja día a día. Este resultado refuerza un modelo basado en la planificación financiera y el asesoramiento personalizado" con una visión de largo plazo, ha dicho.

EN TODA ESPAÑA

En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.