La banda inglesa alt-J actuará en Madrid el 15 de noviembre y un día antes en Barcelona

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda inglesa alt-J aterriza en nuestro país con dos fechas dentro de su gira europea: el 15 de noviembre en el Wizink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona un día antes.

El trío británico ya estuvo en la pasada edición del Mad Cool y fue uno de los grupos aclamados por público y crítica. En este pase pro Madrid y Barcelona presentarán en directo su cuarto álbum de estudio, su primer trabajo en cuatro años: 'The Dream'.

Se trata de un álbum en el que historias inspiradas en crímenes reales, cuentos hollywoodienses y el Chateau Marmont se entremezclan con algunos de los momentos más personales de la banda hasta la fecha. "Tanto la belleza como la oscuridad a menudo se fusionan sin problemas en un mismo plano, una elección acertada que da sus frutos a lo largo de este disco. La deslumbrante instrumentación de la banda ha madurado; sigue habiendo momentos escapistas, pero ahora se despliega con una precisión ingeniosa", describen los promotores.

Alt-J está formado pro Joe Newman, Gus Unger-Hamilton y Thom Green. Han publicado tres álbumes de estudio que, entre todos, han vendido más de dos millones de copias y sus canciones han sido reproducidas más de dos mil quinientos millones de veces.

A su álbum debut de 2012, ganador del Premio Mercury y del Premio Ivor Novello, 'An Awesome Wave', le siguió, dos años después, su álbum número uno, nominado a los premios Grammy y Brit, 'This Is All Yours'. Publicado en 2017, 'Relaxer' entró directamente en el top 10 de la lista de álbumes del Reino Unido antes de un verano de grandes actuaciones internacionales --incluyendo un espectáculo en el O2 Arena de Londres y actuaciones en numerosos festivales-- y se convirtió en su segundo álbum nominado para el Mercury Prize.