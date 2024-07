Al banquillo de los acusados por agredir a puñetazos a mujeres en el metro y en la calle

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este miércoles a un hombre que entre los meses de julio de 2020 y febrero de 2023 agredió tanto en estaciones de metro como en la vía pública a plena luz del día con puñetazos, patadas o codazos a varias mujeres "movido por su animadversión hacia el género femenino".

El representante del Ministerio Público solicita una condena de trece años y nueve meses de cárcel por un delito contra los derechos y libertades fundamentales, otro de homicidio en grado de tentativa, así como otro de antenado y de lesiones.

El acusado, según consta en el escrito de la Fiscalía, sobre las 11:50 horas del 25 de enero de 2023, abordó a una mujer en el metro "en atención a su animadversión al género femenino" a quien propinó un empujón, le lanzó el abrigo que portaba sobre la cabeza y a continuación le propinó un fuerte codazo a la altura de su ojo izquierdo.

Días más tarde S. C. O. agredió en la estación de metro de la Plaza Elíptica a una empelada de la limpieza a quien soltó un codazo y ocho puñetazos en la cabeza "consiguiendo así que cayera al suelo". Aún así el acusado continuó agrediéndola con más patadas y puñetazos mientras la sujetaba del pelo con su otra mano. Una vez finalizada la agresión abandonó el lugar, "dejando tendida en el suelo a la víctima".

El 16 de febrero S. C. O. fue detenido por una dotación policial, "momento en que movido por un ánimo de menoscabar el principio de autoridad", propinó un cabezazo en el pómulo derecho a un agente mientas que a la otra policía le propinó fuertes patadas en su pierna y trató de morderla.

Al tiempo de la agresión, le profería expresiones para que pudieran ser escuchadas por las terceras personas que allí se encontraban, tales como: "eres una zorra, una mujer a mí no me detiene, no me toques hija de puta las mujeres me tenéis que tener miedo putas, que para eso os pego te voy a partir la cabeza como a la puta de plaza elíptica".

DETENIDO E IDENTIFICADO

El procesado, en el periodo de tiempo desde julio de 2020 hasta el momento febrero de 2023, ha sido identificado y detenido en las siguientes ocasiones por hechos cometidos por su animadversión y absoluto desprecio hacia el género femenino que tenían todas sus víctimas.

Así, el 14 de julio de 2020 fue detenido por los hechos ocurridos en el domicilio familiar tras producirse una discusión con su madre, a quien había amenazado.

En fecha 16 de octubre de 2022, fue detenido a la altura de la C/ Tejares, de Madrid, por un posible quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento que tenía respecto al domicilio de una mujer, cuando se encontraba en sus inmediaciones.

También ha sido identificado como responsable de los hechos ocurridos el día 18 de noviembre de 2022, en la Línea 6 de Metro, por propinar sin motivo aparente a una mujer un puñetazo en su pantorrilla.

Sobre las 15:00 horas del día 4 de octubre de 2022 detuvieron al procesado en las inmediaciones del Instituto Emilio Castelar, en Madrid, porque desde hacía una semana atrás se personaba en el lugar para hostigar a las alumnas menores del centro, a las que se dirigía de forma lasciva.

En fecha 2 de noviembre de 2019 fue detenido tras sustraer a una mujer el teléfono móvil que portaba mientras la decía que "la iba a matar".

Sobre las 15:20 horas del día 8 de noviembre de 2022, fue detenido en las inmediaciones de una cafetería ubicada en la calle Laguna, en Madrid, donde sin motivo aparente hasta en dos ocasiones se dirigió a una mujer mientras la miraba realizando un gesto inequívoco con el cuchillo que sujetaba como de apuñalarla mientras le decía en voz baja la iba a matar.