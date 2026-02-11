Al banquillo de los acusados por estafar más de 72.000 euros en consumiciones en discotecas

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles un juicio contra un joven de 25 años acusado de haber estafado 72.355 euros a la empresa que gestiona las discotecas Opium y Shoko mediante el uso de justificantes bancarios falsos para aparentar el pago de consumiciones de alto importe.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal acusa al procesado de un delito de estafa agravada por la notoria cuantía, y solicita una pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de diez meses con cuota diaria de diez euros.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclama que el procesado indemnice a Bayport Investments S.L. con los 72.355 euros defraudados, cantidad que deberá incrementarse con los intereses legales correspondientes.

Según el fiscal, el procesado, natural de Don Benito (Badajoz), era cliente habitual de ambos locales de ocio nocturno. En enero de 2024, valiéndose de su relación con un empleado de la empresa y presentándose como responsable de una supuesta agencia inmobiliaria con elevada solvencia económica, logró ganarse la confianza del personal.

Inicialmente, el acusado abonó en efectivo varias facturas, entre ellas una de 500 euros y otra de 2.725 euros, lo que llevó a los responsables del establecimiento a considerarlo un cliente fiable y permitirle abrir una cuenta de cobro, sin exigir el pago inmediato tras cada consumición.

A partir del 28 de enero de 2024, siempre conforme a la acusación, M. H. R. comunicó que pagaría sus consumiciones mediante transferencias bancarias. Desde entonces y hasta el 19 de febrero, habría realizado consumos de elevada cuantía en la discoteca Opium, exhibiendo en cada ocasión justificantes de transferencia inauténticos, supuestamente emitidos por entidades como BBVA y Openbank.

La empresa continuó permitiendo el acceso del acusado al local al considerar válidos los documentos aportados. Sin embargo, el 15 de febrero de 2024, el departamento contable de la mercantil Bayport Investments S.L. detectó que ninguna de las transferencias había sido recibida. Requerido para aclarar lo sucedido, el acusado alegó que los pagos habían sido bloqueados por el banco debido a su elevado importe, comprometiéndose a solucionarlo.

Las sospechas se intensificaron cuando el acusado remitió un justificante con una fecha en la que no había acudido al local. Finalmente, el 23 de febrero, al volver a presentarse en la discoteca Shoko y persistir la ausencia de pagos, se solicitó la presencia policial. Ante los agentes, el acusado reconoció haber falsificado los justificantes, manifestando su intención de abonar la deuda.

La Fiscalía detalla que las consumiciones no abonadas se concentraron principalmente en la discoteca Opium, con tickets individuales que alcanzaron importes de hasta 25.795 euros en una sola noche, sumando un total de 72.355 euros, cantidad que nunca llegó a ingresarse en las cuentas de los establecimientos.