Barajas cierra agosto con más de 6,5 millones de pasajeros y crece un 4,8%

Archivo.- Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el mes de agosto con 6.544.815 pasajeros, lo que representa una subida del 4,8% con respecto al octavo mes de 2025, según los datos publicados este martes por el gestor aeroportuario.

De este total, 6.535.566 correspondieron a pasajeros comerciales, de los cuales 4.966.750 fueron viajeros de vuelos internacionales, que se incrementan un 4,4%, y 1.568.816, de nacionales, que repuntan un 6,2% interanual.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto madrileño ha operado en agosto 39.606 vuelos, lo que supone un aumento del 6,5% frente al mismo mes del pasado año. Del total de las 39.564 operaciones comerciales registradas, 28.036 fueron vuelos internacionales (+5,6%) y 11.528 nacionales, un 9% más.

En cuanto a carga transportada, en el octavo mes del año el aeródromo madrileño registró 59.695 toneladas de mercancía, lo que supone una caída del 12% frente al mismo periodo de 2025 y el 57,2% de la carga aérea transportada en todos los aeropuertos de la red de Aena.

De esta forma, en el acumulado del año, el aeropuerto madrileño cierra los primeros ocho meses del año con un acumulado de 47.072.394 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

De enero a agosto, se han contabilizado 300.410 operaciones, un 5,8% más que en el año anterior, y 519.355 toneladas de mercancía gestionada, lo que supone una caída del 2,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la red de aeropuertos de Aena en España continúa su dinamismo operativo tras registrar 225,5 millones de viajeros entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento del 4,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En este tramo acumulado, las operaciones aéreas avanzaron un 4,4% hasta superar los 1,8 millones de movimientos de aeronaves, mientras que el transporte de mercancías sumó 878.168 toneladas, equivalente a un repunte del 1,8%.

El impulso acumulado del ejercicio se consolidó con un mes de agosto de elevado tráfico en el que las instalaciones españolas gestionaron 34,8 millones de pasajeros (+4,7% interanual) y 273.292 vuelos (+4,3%), aunque la carga aérea experimentó un descenso mensual del 5,2% tras situarse en 104.356 toneladas.

A nivel global, la actividad consolidada del Grupo Aena --que abarca 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 instalaciones en Brasil-- alcanzó los 272,24 millones de viajeros (+4,1%) y los 2,3 millones de vuelos (+3,7%) de enero a agosto de 2026, pese a que el volumen de carga retrocedió un 1,2% hasta las 979.844 toneladas.

Tomando únicamente el octavo mes del año, el grupo movilizó a 41,3 millones de usuarios (+4,7%), atendió 330.526 operaciones aéreas (+4,5%) y gestionó 116.723 toneladas de mercancía, valor que supone una caída del 5,7% respecto al año previo.

Dentro del territorio nacional, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mantuvo como el principal nodo de la red tanto en pasajeros como en vuelos y tráfico de mercancías.

Le siguieron en afluencia Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,9 millones de pasajeros (+4,6%), 34.772 vuelos (+4,4%) y 17.588 toneladas de carga (+8,5%); Palma de Mallorca, con 4,8 millones de viajeros (+2,3%) y 32.324 operaciones (+2,8%); y Málaga-Costa del Sol, con 3 millones de usuarios (+6,6%) y 20.312 vuelos (+5,3%).

El resto de los aeropuertos españoles con mayor volumen en agosto continuó mostrando la fortaleza de la demanda estival. Alicante-Elche Miguel Hernández destacó con un significativo crecimiento del 11,4% en usuarios (2,3 millones) y del 11,7% en operaciones (14.069), seguido por Ibiza, con 1,5 millones de viajeros (+2,5%) y 13.643 vuelos (+5,2%); Gran Canaria, con 1,3 millones (+3,1%) y 12.038 movimientos (+5,8%); Valencia, con 1,2 millones de usuarios (+10,1%); y Tenerife Sur, que registró algo más de un millón de pasajeros, sufriendo una contracción del 4,2%.

En el ámbito del transporte logístico, tras Madrid y Barcelona se situaron los aeropuertos de Zaragoza, con 15.895 toneladas (+4,8%), y Vitoria, con 5.138 toneladas (+8,7%).

En el plano internacional, la red de 17 aeropuertos de Aena en Brasil contabilizó casi 31 millones de viajeros (+3,8%), 298.589 vuelos (+0,2%) y 87.300 toneladas de carga (+2,6%) de enero a agosto de 2026.

Durante el mes de agosto, estas instalaciones gestionaron 3,9 millones de usuarios (+3,2%), 39.983 movimientos (+6,5%) y 10.285 toneladas de mercancía (-7,3%).

Por bloques de gestión en el país sudamericano, el grupo de seis aeropuertos de ANB sumó 1,43 millones de pasajeros en agosto (+2,2%) -con el Aeropuerto de Recife alcanzando 811.536 usuarios (-2,7%), 6.643 vuelos (-2,1%) y 4.095 toneladas (-4,8%)-, mientras que el bloque BOAB logró 2,5 millones de viajeros (+3,7%), destacando el Aeropuerto de Congonhas en São Paulo con 2,1 millones de usuarios (+3,5%), 18.280 vuelos (+0,9%) y una caída en carga del 26,8% (3.428 toneladas) que lastró el dato total del bloque a 4.380 toneladas (-17,9%).

Por último, el desempeño en el Reino Unido reflejó avances sostenidos en el pasaje pero afecciones operativas en la logística.

El Aeropuerto de Londres-Luton acumuló 12,5 millones de viajeros hasta agosto (+6,1%) y 92.902 vuelos (+2,4%), aportando en agosto unos 2 millones de usuarios (+7,8%) y 12.867 operaciones (+2%).

No obstante, su tráfico de mercancías se redujo un 27,8% en el año acumulado (14.375 toneladas) y un 18,2% en agosto (2.082 toneladas) debido al cierre nocturno de la pista por obras de repavimentación.

Por su parte, el Aeropuerto de Leeds Bradford, integrado en el grupo el pasado 7 de mayo, cerró los primeros ocho meses con 3,1 millones de pasajeros (+3,2%) y 26.402 vuelos (+3,1%), tras aportar en agosto 561.312 usuarios (+3,2%) y 4.384 operaciones (+4,2%).