Barbero garantiza las 35 horas a todo empleado de Seguridad y niega recortes en retenes o cierre de parques de Bomberos

Publicado 08/02/2019 13:16:30 CET

Asegura que la decisión de relevar al jefe de Bomberos y al director de Emergencias Madrid se debe a "reestructuraciones habituales" y puramente técnicas

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de Madrid, Javier Barbero, se ha comprometido este viernes a garantizar la jornada de 35 horas semanas a todos los profesionales de Seguridad del Ayuntamiento, como el resto de funcionarios municipales, y ha negado recortes en retenes de Bomberos o cierres de parques para lograr este objetivo.

Tras la presentación de la campaña 'Tacha el Odio' de la Policía Municipal, Barbero ha asegurado que los recientes relevos en la dirección de Emergencias Madrid y el jefe de los Bomberos del Ayuntamiento "tienen que ver con las reestructuraciones habituales de una Área tan dinámica como la nuestra, donde intentamos profundizar en un modelo que tiene que ver con la protección de la Seguridad y con las garantías de los derechos de las personas".

Por eso ha señalado que los ceses se enmarcan "dentro de la normalidad", ya que "todos los equipos tienen sus etapas y se van haciendo cambios, sin más cuestión". "No hay ningún tipo de razón ideológica. Es una cuestión técnica, de ir profundizando en un modelo de protección y seguridad", ha insistido.

El edil ha querido dejar "muy claro" que todos los profesionales del Área de Salud, Seguridad y Emergencias van a obtener el derecho a las 35 horas semanales como el resto de los funcionarios, "exactamente igual, porque es su derecho". "Otra cosa es que variarán algunas concreciones sobre horarios y tal, que son horarios de 24 horas de emergencias. Pero ellos van a beneficiarse igual que todos los funcionarios. Ese es mi compromiso. Las informaciones de ayer al respecto del horario son radicalmente falsas", ha indicado.

Para conseguir implantar este horario semanal sin aumentar el personal, el delegado de Seguridad ha manifestado que existen "muchísimas fórmulas, que tienen que ver con pactar horas extraordinarias". En este punto, ha recordado que las horas extras son voluntarias y que ya se hace en Policía Municipal y en Bomberos.

"Partimos de la base que tenemos un déficit estructural de personal. El PP se ha tirado muchos años sin convocar oposiciones de bomberos. Lo que hacemos lo hacemos con imaginación y con la propia voluntad de los Bomberos, que están haciendo sus propias guardias pactadas en convenio, siempre se acaba buscando soluciones. La seguridad está garantizada en la ciudad", ha sentenciado.

El concejal también ha querido puntualizar que no se van a reducir los partes de bomberos ni se va a pasar de un retén de ocho personas a seis de Bomberos, como se ha publicado. "Yo pregunto quién puede tener interés en expresar informaciones falsas que yo nunca he dicho. No ha haber disminución de parques de bomberos tampoco", ha aclarado.

Barbero también ha subrayado que no hubo desavenencias con el ya destituido jefe de Bomberos sobre las 35 horas semanas y que eso no fue el detonante del cese porque "eso no lo habló con él". "Para obtener un modelo de seguridad, a veces necesito determinados perfiles concretos. Eso tiene sus fases. En todos los trabajos, proyectos, procesos, hay gente que tiene más capacidad para innovar y otros para mantener. Como en cualquier trabajo, las personas vamos profundizando en procesos y modelos y eso es lo que hacemos", ha dicho.

Por último, preguntado por la razón para acometer estos cambios a tres meses de las elecciones, el delegado ha apuntado que sus criterios "no son electorales, son de mantenimiento de la seguridad de la ciudad y su profundización".