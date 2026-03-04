Los barrios de Trafalgar y Almagro son los más caros de Madrid para alquilar una vivienda, según Fotocasa

Archivo - Carteles de se alquila en el barrio de Almagro, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Trafalgar de la capital se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado de la Comunidad de Madrid para alquilar una vivienda, con un valor medio de 25,40 euros por metro cuadrado al mes, es decir, 1,8 veces el valor del precio medio de España (14,21 euro/m2 en diciembre de 2025), según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

El ranking de los barrios más caros de la región es: Trafalgar con 25,40 euro/m2 al mes; Almagro con 25,17 euro/m2 al mes; Castellana con 25,08 euro/m2 al mes; Goya con 24,98 euro/m2 al mes; Recoletos con 24,75 euro/m2 al mes; Justicia - Chueca con 24,51 euro/m2 al mes; Lista con 24,33 euro/m2 al mes; El Viso con 24,32 euro/m2 al mes; Embajadores - Lavapiés con 24,12 euro/m2 al mes; y Acacias con 24,07 euro/m2 al mes.

Alquilar una vivienda en el barrio de Trafalgar, el más caro de Madrid, exige un desembolso medio de 25,40 euros por metro cuadrado al mes. De este modo, una vivienda tipo de 80 metros se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 2.032 euros, frente a los 2.022 euros de 2024 (0,5%), es decir, 10 euros más que hace un año.

Por otro lado, los barrios que han visto incrementar con mayor intensidad sus precios están distribuidos de forma más repartida por toda la región. Así, el barrio de El Olivar (en Alcalá de Henares) ha experimentado un incremento anual del 29,3% en el precio del metro cuadrado para una vivienda de alquiler.

A continuación, destacan también las variaciones anuales de los barrios de El Olivar con 29,3%, Sanchinarro con 19,9%, Ensanche de Vallecas - La Gavia con 11,6%, Niño Jesús con 9,8%, Acacias con 9,5%, Nueva España con 9,2%, Imperial con 9,1%, Estrella con 7,8%, Canillas con 7,3% y Ibiza de Madrid con 7,3%.