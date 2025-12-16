La base de grúas de EMT Madrid en Colón dará paso a un nodo de 4.000 metros dedicados a la logística

Archivo - Grúa del Ayuntamiento de Madrid - A.Martínez Vélez. Pool - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La base de grúas de EMT Madrid en Colón dará paso a un nodo de 4.000 metros cuadrados dedicados a la logística con puntos de recarga, plazas de carga y descarga, reparto de última milla y cross-docking --recibiendo mercancías y transfiriéndolas directamente desde el muelle de recepción al muelle de expedición, sin almacenarlas-- en una licitación que se firmará a lo largo de 2026, ha informado en un comunicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente.

Es una iniciativa incluida dentro de la actualización de la Estrategia para la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) Madrid 360, aprobada en 2022. Durante estos tres años ya ha conseguido la implantación de la aplicación para la carga y descarga inteligente, el aumento de la oferta de las plazas destinadas a la distribución de mercancías o el desarrollo de hubs de movilidad.

El hub de movilidad sostenible de Colón sumará 1.300 metros cuadrados y estará equipado con carga eléctrica de alta potencia, carsharing, bicimad, bicipark e intercambio de baterías (battery swap).

El objetivo pasa por "reducir el número de vehículos necesarios para la actividad logística en el centro de Madrid y optimizar las rutas, trasvasar la actividad logística a horas valle, preferentemente por la noche, potenciar la entrega de paquetería fuera de los domicilios y promover modos de reparto sostenible, como bicicletas y vehículos eléctricos".

Esta reforma se enmarca en los planes de transformación de parkings tradicionales en nodos de movilidad: Madrid cerrará 2025 con ocho instalaciones de estas características, ya operativas en Canalejas, Recoletos, Plaza de España, Santa Ana, Luna-Tudescos, Paseo de Artilleros, Plaza del Carmen y Cortes.