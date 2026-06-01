Beber agua y comer bien, los consejos para los estudiantes que se examinan en la PAU en plena ola de calor

Alumnos llegan a la parada de Metro de Ciudad Universitaria para comenzar el primer examen de la PAU 2026, , a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la Comunidad de Madrid con - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Beber agua y comer bien son los principales consejos que han trasladado las seis universidades de la Comunidad de Madrid a los estudiantes de Bachillerato que se examinan en estos días de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26.

Así lo ha manifestado este lunes la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rosa de la Fuente, quien ha mostrado "preocupación" porque esta tarde, de 16 a 17.30 horas, tendrá lugar el examen de Historia de la Filosofía, con temperaturas que superarán los 30 grados.

Precisamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso amarillo por altas temperaturas en el tercio sur de la Comunidad de Madrid, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 36ºC.

En el caso de la Complutense, la aulas contarán con aire acondicionado, pero también tienen previsto servicios médicos y están avisados los sanitarios del 112 para que puedan "atender en tiempo y forma" a aquello estudiantes que tengan mareos o se encuentren mal.

"Hemos pedido ambulancias y en algunos campus de las otras universidades hay, pero como nosotros aquí estamos rodeados de hospitales pues en principio no va a haber una ambulancia o un dispositivo fijo, sino que en cuanto se detecte algún problema se puede atender", ha subrayado De la Fuente.

Un total de 42.047 alumnos se examinarán hasta este jueves en la PAU. De ellos, 13.424 lo hacen en la Complutense, 10.341 en la Autónoma (UAM), 6.348 en la Carlos III (UC3M), 5.595 en la de Alcalá de Henares (UAH), 4.510 en la Rey Juan Carlos (URJC) y, por último, 1.829 en la Politécnica (UPM).