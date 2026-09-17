La beca infantil en centros privados llega inicialmente a 1.646 beneficiarios con la cuantía máxima de 385 euros al mes

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La resolución provisional de las becas del Ayuntamiento de Madrid para la escolarización durante el curso 2026-2027 en centros privados propone 1.646 beneficiarios, todos ellos con la cuantía máxima de 385 euros mensuales, según recoge el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

La convocatoria está dirigida al primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada de Madrid. El Ayuntamiento autorizó para estas ayudas un gasto plurianual de 6,9 millones de euros.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en la concesión se ha priorizado a las familias en situación de vulnerabilidad, motivo por el que todas las ayudas propuestas inicialmente corresponden al máximo aporte mensual posible (385 euros mensuales). El listado todavía tiene carácter provisional y el Ayuntamiento prevé ampliar el número de beneficiarios a lo largo del curso.

La propuesta publicada en el BOAM incluye también 9.469 solicitudes que cumplen las condiciones, pero que quedan en lista de reserva.

La resolución provisional recoge asimismo las solicitudes desestimadas por no cumplir alguno de los requisitos y las presentadas fuera del plazo establecido. Entre las causas de desestimación figuran superar los 30.000 euros anuales de renta per cápita familiar, no cumplir las condiciones de empadronamiento o no acreditar correctamente la matrícula o reserva de plaza en un centro privado autorizado.

Los solicitantes disponen de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación, para formular las alegaciones que consideren oportunas.

EL PSOE CUESTIONA EL ALCANCE DE LAS AYUDAS

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento María Caso ha cuestionado los resultados provisionales de la convocatoria y ha sostenido que uno de los principales problemas de la escolarización infantil en Madrid es el "déficit estructural de plazas públicas".

Caso ha afirmado que "más de 8.000 familias se quedan cada año sin acceso a una plaza pública" por el modelo que aplica el PP, con 'cheques guardería' que suponen una "transferencia de recursos públicos a manos privadas".

Para la edil, la "gran medida estrella" del PP en esta materia deja a más de 9.400 familias que cumplen los requisitos "sin la ayuda". "El 85% se ven abocadas a tener que pagar con su salario aquello que ya deberían tener garantizado con sus impuestos", ha recalcado.

Finalmente, la concejala socialista ha reclamado al Gobierno municipal que continúe ampliando la oferta pública en la capital. "Su responsabilidad no es seguir derivando dinero público a manos privadas, sino impulsar la escuela infantil pública", ha concluido.

EL PRESUPUESTO SE HA DUPLICADO DESDE 2019

Por su parte, el Ayuntamiento prevé continuar reforzando el programa durante el curso 2027-2028, cuando el presupuesto de la Beca Infantil Plus alcanzará los ocho millones de euros. El objetivo, según fuentes municipales, es seguir aumentando el número de familias que recibe la ayuda para la escolarización de sus hijos en centros privados.

El Consistorio mantiene este año la mejora introducida el curso pasado en el calendario de pagos. La beca se abona a las familias cada dos meses y no al término del curso escolar, con el propósito de que no tengan que esperar hasta su finalización para recibir las cantidades reconocidas.

Las mismas fuentes municipales han destacado que las ayudas a la escolarización privada se desarrollan en paralelo al refuerzo de la red municipal de escuelas infantiles. En este sentido, destacan que, desde 2019, se han puesto en funcionamiento diez escuelas infantiles municipales mediante una inversión superior a los 35 millones de euros.