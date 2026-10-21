Las Becas de Excelencia 2026/2027 contarán con 6,4 millones de inversión para beneficiar a 3.000 alumnos

Archivo - Varias alumnas de camino al instituto, a 8 de septiembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de más de 6,4 millones de euros para las Becas de Excelencia del curso 2026/27, destinadas a estudiantes con los mejores expedientes de las universidades madrileñas y los centros superiores de enseñanzas artísticas.

Estas ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades llegarán a más de 3.000 alumnos, tanto de nuevo ingreso como ya matriculados. Podrán solicitarlas quienes cursen estudios en alguna de estas instituciones o en centros adscritos a las primeras con sede en la región. Cada beneficiario recibirá 2.100 euros para contribuir a su formación, ha afirmado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Para optar a estas subvenciones del Ejecutivo autonómico se exige una nota media mínima de 12,9 puntos en el caso de los estudiantes que acceden por primera vez a la universidad, y de 11 para aquellos que inician enseñanzas artísticas superiores.

Si se trata de alumnos ya matriculados en la rama del conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se necesitarán, al menos, 8,35 puntos, mientras que para Medicina y dobles titulaciones se requerirá un 8,85. Por su parte, los solicitantes de enseñanzas artísticas superiores deberán acreditar, al menos, un 8,5, y el resto de los estudios partirá de una nota mínima de 9,2.

La convocatoria de este año académico se publicará durante el mes de noviembre, y los interesados podrán consultar más información y sus detalles en la página web de la Comunidad de Madrid.