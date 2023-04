Begoña Villacís: "Hemos trabajado intensamente en comercio, hostelería y urbanismo y los resultados están a la vista"

"Me propusieron dos veces la Alcaldía esta legislatura y la rechacé por ser leal (a Almeida)", ha señalado



MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ensalzado el trabajo en comercio, hostelería y urbanismo del Ayuntamiento de la capital en esta legislatura, y también la puesta en marcha de grandes proyectos como la operación Chamartín, el Bosque Metropolitano o los desarrollos del sureste, por lo que asegura que los resultados de las áreas en manos de CS en la ciudad "están a la vista y en parte se han reconocido".

En una entrevista en 'Canal 33 Televisión de Madrid', que se emite esta tarde en el programa 'Cambia Madrid', Villacís ha señalado que en su trabajo en el consistorio capitalino "no ha parado" estos años, marcados indefectiblemente por la pandemia", recordando, entre otras cosas, que pusieron en marcha las llamadas 'terrazas Covid', que quiere mantener si logra continuar en el Palacio de Cibeles tras las elecciones municipales del 28M.

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid ha reconocido que "hubo momentos difíciles" en el Ayuntamiento estos años, pero que en términos generales el Gobierno de coalición con el PP de José Luis Martínez-Almeida "ha funcionado". "Comparado con el Gobierno de la Nación, la diferencia es clarísima. Yo sí puedo decir que he cumplido una gran parte del programa con el que me presenté hace cuatro años a las elecciones", ha apostillado.

Uno de esos malos momentos en la legislatura fue el escándalo de los comisionistas que vendieron mascarillas, a un precio abusivo y en algunos casos defectuosas, al Ayuntamiento de Madrid. Fue en esa crisis, ha admitido Villacís, cuando "en dos ocasiones" le prometieron hacerla alcaldesa de la capital con los votos de partidos de la oposición. "Y yo lo rechacé por ser leal (a Almeida), porque la lealtad en la vida es importante. La gente valora que todavía haya políticos que tengan palabra", ha indicado.

La vicealcaldesa también ha destacado el plan de comercio que han llevado a cabo, que se ve reflejado en la iniciativa 'Todo está en Madrid', con 12.000 comercios adheridos que han sido digitalizados. "Una extraordinaria labor, donde también se ha puesto en valor de un mercado municipal. Creo que no ha habido semana que no haya visitado un mercado municipal. El sector comercial está contento con nosotros. Hemos sido la primera administración en superar el PIB anterior a la pandemia. Ni el Estado ni la Comunidad de Madrid lo ha logrado aún", ha resaltado.

Por ello, la líder regional de CS considera que la capital "no está para dar pasos atrás". "Si Madrid cae en las manos del señor Ortega Smith, con el que es muy complicado el trato y el acuerdo, o con el líder Podemos, vamos mal. Los extremos se dedican a tensionar y a radicalizar el debate, política de caricatura de alguna manera. Tenemos que hacer ver a los ciudadanos que el único partido de centro, que no quiere extremos, que quiere dar pasos adelante y no atrás, somos nosotros", ha recalcado.

"Madrid es una ciudad heterogénea, llena de convivencia y pluralidad, que no trata mal al que piensa diferente o viene de un país distinto. La integración es algo maravilloso. Por eso, la ciudad no se merece ser gobernada por alguien que va contra la mitad de los madrileños. Yo tengo la suerte de estar en un partido liberal y de ser una persona nada sectaria ni dogmática", ha proseguido.

PROPUESTAS ELECTORALES

En la entrevista en 'Canal 33 TV', Villacís también se ha referido a algunas propuestas electorales, como llevar el IBI al mínimo, eliminar al máximo la plusvalía mortis causa y el lanzamiento de un programa de avales para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda, para llegar a llegar a 5.000 jóvenes al año. También ha prometido continuar con el Bosque Metropolitano y el cubrimiento de la M-30 a su paso por Ventas, "una herida urbana que actualmente divide a varios barrios".

En materia de limpieza, la vicealcaldesa matritense ha declarado que la ciudad "está más limpia" que cuando llegó al Consistorio pero cree que "se puede mejorar más", por lo que si llega a la Alcaldía "tendrá los pliegos más exigentes del mundo e intensificará la limpieza" de las calles.

"También somos el único partido que se presenta en Madrid que dice alto y claro y lucha para que los madrileños no estemos infrarrepresentados en el Congreso, a través de una ley electoral vendida a los nacionalismos y que hace que el voto de un madrileño valga menos que el de otro lugar de España. La Ley electoral va en contra de los madrileños, que provoca que Pedro Sánchez en Cercanías invierta el doble en Cataluña que aquí. Yo solo quiero lo justo para Madrid y lo que ocurre ahora es inaceptable, que nos maltraten porque nuestros votos valgan menos que los de otros", ha esgrimido.

"LO MEJOR DEL GOBIERNO LOCAL ESTÁ CONMIGO"

Durante la entrevista, Begoña Villacís también ha sido preguntada por la ausencia de varios concejales de su actual Grupo Municipal, que no aparecen en su lista electoral. "Lo mejor del Gobierno está conmigo, se ha restructurado al núcleo duro. Yo ahora mismo estoy enfocada al reto que tenemos en Madrid, sé lo que estoy proponiendo a los CS y lo que supondría si Ciudadanos no estuviese", ha respondido.

La aspirante de CS a la Alcaldía de Madrid ha defendido el Madrid más allá del Centro, donde vive la mayoría de los ciudadanos. En ese sentido, ha tenido palabras para los 21 distritos de Madrid y sus periódicos de barrio, "que dan una información que es muy importante para los vecinos" y les hacen llegar campañas que para el comercio local "son superútiles". También se ha acordado del programa para formar en hostelería a menores que habían delinquido o el proyecto de alfabetización y formación de personas mayores.

Por último, Villacís ha reconocido que "concilia malamente", pero sabe que todo lo que hace en la vida le sirve y le ha servido. "Haber trabajado fuera de la política te sirve porque tienes otra piel y entiendes a la gente de la calle. Ser madre separada sirve para conocer mejor lo que están viviendo muchas mujeres y sus familias. Todo esto te hace más persona", ha concluido.