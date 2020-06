Begoña Villacís reafirma el compromiso del Ayuntamiento para trabajar por alcanzar "la igualdad real"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ensalzado este lunes a la capital con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI por ser "una ciudad libre y acogedora que permite a cada uno vivir su vida como quiere", reafirmando el compromiso del Consistorio madrileño para trabajar por alcanzar "la igualdad real".

"Madrid es una ciudad libre y acogedora que permite a cada uno vivir su vida como quiere. Desde el Ayto seguimos trabajando para alcanzar la igualdad real y promoviendo que la libertad que se respira aquí llegue a cada rincón del mundo", ha señalado Villacís en su cuenta de Twitter.

Este domingo, el Ayuntamiento de Madrid ha dado inicio a la celebración de la semana del Orgullo LGTBI con una campaña que reivindica la igualdad, la libertad y la diversidad de la ciudad.

Este año, el Consistorio no colgará en la fachada del Palacio de Cibeles la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo LGTBI tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.