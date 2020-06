Manuela Carmena: "El mundo es mejor bajo el arcoiris"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena se ha sumado a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, manifestando que "el mundo es mejor bajo el arcoiris"

"Todo lo avanzado, todo lo logrado, es gracias a tantas personas que trabajan cada día por una sociedad más libre, diversa, inclusiva y orgullosa. El mundo es mejor bajo el arcoiris. Feliz día del #Orgullo2020????? a todos y todas. Y todes.??????", ha señalado en su cuenta de Twitter.

Este domingo, el Ayuntamiento de Madrid ha dado inicio a la celebración de la semana del Orgullo LGTBI con una campaña que reivindica la igualdad, la libertad y la diversidad de la ciudad.

Este año, el Consistorio no colgará en la fachada del Palacio de Cibeles la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo LGTBI tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.