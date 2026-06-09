Belén Rubio, CEO de Second Hundred, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

Belén Rubio, CEO de Second Hundred. - SECOND HUNDRED

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en el emprendimiento sanitario a través del caso de Belén Rubio, CEO de Second Hundred, un proyecto empresarial que persigue un reto vital: apostar por la prevención para garantizar más años de vida pero, sobre todo, mejores años de vida.

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Belén Rubio, que explica cómo Second Hundred ofrece prevención aplicada a la salud para intentar no sólo vivir más años sino que estos sean de buena calidad. Y todo con un reto aún mayor: que esta prevención sea accesible a todos.

En la sección de noticias de este episodio se recoge la nueva edición del South Summit Madrid 2026 inaugurado por Felipe VI; los proyectos de emprendimiento en la Formación Profesional andaluza y el emprendimiento senior en la Rioja, la comunidad de España con mayor peso de emprendedores mayores de 55 años.

El episodio concluye con una cita que anima a emprender. En este nuevo episodio la cita es de Jim Rohn, empresario estadounidense, autor y orador motivacional. Su obra ha influido en el lanzamiento o la promoción de las carreras de muchos otros en la industria del desarrollo personal. Dice así: "Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir".

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.