Bergerot augura que Madrid dirá "hasta nunca" en 2027 a Ayuso, a quien ve en "caída libre" tras la polémica del ático

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a los medios durante la concentración de bomberos forestales públicos en el kilómetro 0, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha augurado que Madrid dirá "hasta nunca" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas de mayo de 2027 y ha advertido de que la dirigente regional, a quien considera "en caída libre", tendrá que rendir cuentas por la compra del ático de Chamberí.

"Madrid le va a decir hasta nunca porque le vamos a ganar las elecciones a Ayuso en mayo del 2027", ha afirmado en declaraciones a los medios desde la Puerta del Sol, donde ha acusado a la presidenta de estar más preocupada por "tapar sus chanchullos" que por gestionar la región.

Bergerot ha vinculado ese pronóstico electoral con la polémica del ático y ha sostenido que Ayuso, "que se cree que los actos no tienen consecuencias", es "un personaje que ha dejado de hacer gracia".

La portavoz de Más Madrid ha rechazado que la puesta a la venta del inmueble permita cerrar la polémica y ha respondido a la expresión "chao pescao" utilizada por la propia Ayuso para zanjar el asunto.

"'Chao pescao' no, Ayuso va a rendir cuentas", ha insistido en respuesta a la expresión utilizada por la propia Ayuso para zanjar el asunto. En este sentido, Bergerot ha sostenido que la presidenta autonómica deberá responder tanto en la Asamblea como ante el "juicio de las urnas" en mayo de 2027 por lo que ha calificado como "un escándalo de dimensiones cósmicas".

Al hilo, ha emplazado a Ayuso al Debate del Estado de la Región. "Ese día va a dar la cara", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que su formación aprovechará esa cita para mostrar que existe una alternativa al Gobierno del PP.

La portavoz de Más Madrid se ha referido así al ático adquirido por el Ejecutivo autonómico situado en el paseo del General Martínez Campos que Planifica Madrid ha sacado a la venta posteriormente por un precio de salida de 6,7 millones de euros --junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía-- para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Según explicó el Gobierno regional, estaba previsto que el inmueble sirviera como despacho temporal de Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. La adquisición del ático está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tras recibir varias denuncias: una presentada por el partido anticorrupción Iustitia Europa, otra del PSOE-M y tres cursadas por particulares.

Ayuso, que considera que las explicaciones están dadas, negó en reiteradas ocasiones que el inmueble se hubiera adquirido para su uso personal tras las acusaciones de la izquierda de querer una vivienda oficial, afirmando que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder".

En este sentido, Bergerot le ha reprochado querer "pegarse una vida de ricachona" a costa de los madrileños y ha afirmado que ahora está más preocupada por "tapar sus chanchullos" que por gestionar la región.

El Ejecutivo autonómico ha registrado una solicitud de comparecencia a petición propia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para informar en el Pleno sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.