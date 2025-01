Bergerot (MM) tacha de "bastante extraño" el robo a la abogada del novio de Ayuso y pide "ser muy prudente"

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "bastante extraño" el robo del ordenador a la abogada de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido ser "muy prudente".

"Me parece que el robo del material de defensa de cualquier ciudadano, sea particular o no, merece una investigación. Yo estoy tranquila de que ahora esté en manos de las fuerzas de seguridad y espero que se pueda aclarar lo sucedido de un caso que resulta bastante extraño", ha trasladado Bergerot al ser preguntada por el asunto, en un acto homenaje al militante de izquierdas asesinado en 1977 Arturo Ruiz.

Esta mañana se conocía que la Guardia Civil ha arrestado en el puerto de Algeciras a tres personas, dos mujeres de nacionalidad marroquí y un hombre nacido en Ceuta, que trataban de llegar en ferry a la ciudad marroquí de Tánger con diferente material robado, incluyendo el citado ordenador, según ha adelantado 'elDiario.es' y han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Los detenidos cuando se disponían a embarcar en un ferry con destino a Marruecos son dos mujeres de nacionalidad marroquí de 20 y 66 años y un hombre nacido en Ceuta de 42 años, según confirman fuentes de la Guardia Civil.

Los tres residen en Alicante, la zona en la que se interpuso la denuncia el pasado 12 de enero por el robo perpetrado en una vivienda en Guardamar del Segura (Alicante) de la abogada de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la investigación liderada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante apunta a un robo enmarcado en la delincuencia común. Los tres arrestados en Algeciras, de hecho, tienen antecedentes por delitos menores relacionados con el contrabando de tabaco.

Las indagaciones de la Guardia Civil han constatado que los tres presuntos delincuentes --detenidos este miércoles por la noche-- llegaron al puerto de Algeciras con una furgoneta en la que llevaban diferente material robado, incluyendo el ordenador de la marca Apple de la abogada del novio de Ayuso. La intención sería vender todo ese material en Marruecos.

Los tres arrestados se encontraban este jueves por la mañana --un día después de la detención-- en dependencias policiales de la Guardia Civil, a la espera de pasar a disposición judicial.

La abogada del novio de Ayuso amplió el pasado 12 de enero una denuncia por un robo cometido en una vivienda suya en Guardamar del Segura (Alicante). La primera denuncia la interpuso su marido dos días antes, apuntando a diferente material sustraído --dos ordenadores portátiles, dos teléfonos y tres tablets--, aunque luego ella precisó que sólo había desaparecido el ordenador, el mismo que ahora ha recuperado la Guardia Civil.

Poco antes de este suceso, a mediados de diciembre, otro de los abogados de la pareja de Ayuso interpuso otra denuncia por un presunto robo cometido en una vivienda en Turleque (Toledo). En este caso, no se echó en falta ningún sistema informático, pero sí bisutería, según las fuentes de la investigación.

Tras esto, la abogada requirió a la Guardia Civil que ampliara la denuncia para determinar si estos dos hechos tenían algún tipo de relación, dado que los dos son letrados que defienden a la pareja de la presidenta autonómica en las causas en las que se investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales por parte de González Amador y contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos, entre otras.